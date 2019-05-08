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Политика
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 14:08
· Депутат · Террористический акт
Савченко заявила, что готова при новом президенте возглавить МИД или Министерство обороны

Савченко заявила, что готова при новом президенте возглавить МИД или Министерство обороны (5 новостей)

«Депутат, при этом, отметила, что не общалась с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским»

Обвиняемая в планировании террористического акта и госпереворота, нардеп Надежда Савченко убеждена, что полезна команде новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом она заявила в эфире телеканала 112.Украина.

"Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел", - сказала Савченко. В то же время она уточнила, что пока с Зеленским не общалась, однако говорила "с его людьми".

23 апреля Савченко заявила, что не планирует быть в оппозиции к Зеленскому.

С начала февраля 2019 года дело Савченко-Рубана передали из суда в суд - сначала в Славянский горрайонный суд Донецкой области, затем в Черниговский районный суд, Соломенский районный суд Киева, Дарницкий районный суд Киева. 12 апреля Киевский апелляционный суд направил дело в Броварской горрайонный суд. 

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Савченко инкриминируют действия, направленные на насильственное изменения или свержение конституционного строя, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, террористический акт, создание террористической группы.

Обновлено в 13:52 Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке масштабного террористического акта, считает, что может быть полезной новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому как глава Минобороны или Министерства иностранных дел

Обновлено в 14:08 Депутат, при этом, отметила, что не общалась с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Гордон Гордон  ·  08.05.19, 09:42 Народный депутат Украины Надежда Савченко считает, что может быть полезной новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому как глава Минобороны или Министерства иностранных дел.Внефракционный народный…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.05.19, 11:02 Народный депутат Надежда Савченко, подозреваемая в попытке организации вооруженного государственного переворота, считает, что может быть полезной новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  08.05.19, 13:52 Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке масштабного террористического акта, считает, что может быть полезной новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому как…
Униан Униан  ·  08.05.19, 14:08 Депутат, при этом, отметила, что не общалась с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
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