Савченко заявила, что готова при новом президенте возглавить МИД или Министерство обороны (5 новостей) «Депутат, при этом, отметила, что не общалась с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским»

Обвиняемая в планировании террористического акта и госпереворота, нардеп Надежда Савченко убеждена, что полезна команде новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом она заявила в эфире телеканала 112.Украина.

"Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел", - сказала Савченко. В то же время она уточнила, что пока с Зеленским не общалась, однако говорила "с его людьми".

23 апреля Савченко заявила, что не планирует быть в оппозиции к Зеленскому.

С начала февраля 2019 года дело Савченко-Рубана передали из суда в суд - сначала в Славянский горрайонный суд Донецкой области, затем в Черниговский районный суд, Соломенский районный суд Киева, Дарницкий районный суд Киева. 12 апреля Киевский апелляционный суд направил дело в Броварской горрайонный суд.

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Савченко инкриминируют действия, направленные на насильственное изменения или свержение конституционного строя, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, террористический акт, создание террористической группы.

Обновлено в 13:52 Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке масштабного террористического акта, считает, что может быть полезной новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому как глава Минобороны или Министерства иностранных дел

Обновлено в 14:08 Депутат, при этом, отметила, что не общалась с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.