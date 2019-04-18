Сбитие Ил-76 на Донбассе в 2014: украинский суд не признал гибель командира самолета следствием агрессии РФ. ДОКУМЕНТ

Мелитопольский горрайсуд отказался признать гибель Александра Белого, командира сбитого в июле 2014 года самолет Ил-76, следствием российской агрессии. Об этом сообщила вдова погибшего офицера Татьяна Чимиркова, которая обращалась в суд с соответствующим иском, передает "Униан". Решение суд вынес 16 апреля. В копии решения, выданного вдове, указана только вступительная и резолютивная часть – без мотивировочной части, где суд аргументирует свое решение. Судья Мелитопольского горрайсуда Юлия Горбачева не смогла прокомментировать свое решение, сославшись на отсутствие времени в связи с судебным заседанием. В свою очередь и. о. главы Мелитопольского горрайсуда Тамара Мищенко сообщила, что судья не успела оформить мотивировочную часть судебного решения в связи с большой рабочей нагрузкой, пообещав, что решение будет опубликовано полностью в понедельник, 22 апреля. Также, ранее сестра десантника Ильи Гайдука, который погиб в сбитом Ил-76, вернула Президенту Украины орден брата, поскольку глава украинского государства Петр Порошенко поддержал виновного в трагедии генерала.