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Сбитие Ил-76 на Донбассе в 2014: украинский суд не признал гибель командира самолета следствием агрессии РФ. ДОКУМЕНТ

Сбитие Ил-76 на Донбассе в 2014: украинский суд не признал гибель командира самолета следствием агрессии РФ. ДОКУМЕНТ (4 новости)

«Судья, которая вынесла такое решение, также не смогла его объяснить»

Мелитопольский горрайсуд отказался признать гибель Александра Белого, командира сбитого в июле 2014 года самолет Ил-76, следствием российской агрессии. Об этом сообщила вдова погибшего офицера Татьяна Чимиркова, которая обращалась в суд с соответствующим иском, передает "Униан". Решение суд вынес 16 апреля. В копии решения, выданного вдове, указана только вступительная и резолютивная часть – без мотивировочной части, где суд аргументирует свое решение. Судья Мелитопольского горрайсуда Юлия Горбачева не смогла прокомментировать свое решение, сославшись на отсутствие времени в связи с судебным заседанием. В свою очередь и. о. главы Мелитопольского горрайсуда Тамара Мищенко сообщила, что судья не успела оформить мотивировочную часть судебного решения в связи с большой рабочей нагрузкой, пообещав, что решение будет опубликовано полностью в понедельник, 22 апреля. Также, ранее сестра десантника Ильи Гайдука, который погиб в сбитом Ил-76, вернула Президенту Украины орден брата, поскольку глава украинского государства Петр Порошенко поддержал виновного в трагедии генерала.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  18.04.19, 15:00 Мелитопольский горрайонный суд отказался признать следствием агрессии Российской Федерации гибель Александра Белого — командира самолета ИЛ-76, который сбили под Луганском в июне 2014 года. Об этом говорится…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.04.19, 15:07 Мелитопольский горрайонный суд отказался признать следствием агрессии Российской Федерации гибель Александра Белого, который был командиром самолета ИЛ-76, сбитого под Луганском в июле 2014 года.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  18.04.19, 19:09 Судья, которая вынесла такое решение, также не смогла его объяснить.
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Сбитие Ил-76 на Донбассе в 2014: украинский суд не признал гибель командира самолета следствием агрессии РФ. ДОКУМЕНТ

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