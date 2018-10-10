Сборная Украины сыграла вничью со сборной Италии

Сборные Италии и Украины сошлись в товарищеском матче.

Италия - Украина 1:1

Гол: Бернардерски, 55 - Малиновский, 62

Италия: Доннарумма – Бираги (Кришито, 88), Кьеллини, Бонуччи, Флоренци (Пиччини, 84), Барелла (Пеллегрини, 77), Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Инсинье (Беррарди, 78), Бернардески (Иммобиле, 56)

Футбол: Италия - Украина 0:0. Онлайн

Украина: Пятов – Матвиенко, Бурда, Ракицкий (Кривцов, 88), Караваев, Сидорчук (Степаненко, 56), Зинченко, Малиновский, Коноплянка (Петряк, 73), Марлос (Цыганков, 46), Яремчук (Кравец, 75 (Бутко, 90+1))

С самого начала матча итальянцы на правах хозяев забрали мяч себе и довольно активно насели на ворота Пятова. Но долгое время доставить мяч к вратарской не удавалось. Пока два момента не получил Кьеза, чей первый удар заблокировал защитник, а со вторым справился Пятов. Позже украинский голкипер еще несколько раз активно вступал в игру после ударов Инсинье и Бареллы.

На 43 минуте матча судья остановил игру, чтобы болельщики и игроки аплодисментами почтили память 43 жертв недавнего обрушения моста в Генуе.

Во втором тайме сценарий игры не изменился. И постепенно защита сборной Украины начала упускать оппонентов. И вполне логично пропустила. Хотя гол получился обидным. Во второй половине поединка над стадионом "Луиджи Фераррис" пошел сильный дождь, который обильно полил поле. Это и сыграло свою роль, когда Беранрдерски пробил издали, Пятов среагировал на удар, но мяч после отскока от газона отскочил в ворота.

Но украинцы нашли в себе силы быстро отыграться. После подачи углового Бурда скинул мяч в центр штрафной на Малиновского, который с разворота отправил мяч в правый угол ворот. Мог Руслан сделать и дубль, но после его удара с штрафного мяч влетел в перекладину.

Обновлено в 01:09