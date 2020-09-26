Сборную Украины U-20 сняли с чемпионата Европы из-за коронавируса

Сборная Украины по волейболу U-20 под руководством Владимира Романцова и Анатолия Янущика была сняла с розыгрыша чемпионата Европы за день до старта.

Но на официальном сайте Европейской конфедерации волейбола появилась информация, что сборные Турции и Украины не допущены к соревнованиям из-за наличия положительных тестов на коронавирус.

"Очевидно, что было принято непростое решение, но, учитывая то, что здоровье всех, кто связан с турниром, является главным приоритетом, не было другого выбора, кроме как придерживаться очень строгих протоколов, которые существуют, чтобы остановить дальнейшее распространения нового вируса", - говорится в сообщении официального сайта ЕКВ.

"К большому сожалению наши ребята не сыграют на ЧЕ U20! Вчера целый день и полночи длились нелегкие переговоры с ЕКВ, правительством Чехии, организаторами соревнований на месте ..., но наша команда и сборная Турции вынуждены покинуть территорию Чехии в течении 24 часов. Коронавирус обнаружен у ...