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Политика
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 18:14
· СБУ
СБУ инсценировала нападение на депутата от "Слуги народа" Ананченко в Сумах

СБУ инсценировала нападение на депутата от "Слуги народа" Ананченко в Сумах (6 новостей)

«В Сумах Служба безопасности Украины предовратила совершение насильственных действий в отношении народного депутата Украины IX созыва»

Нападение на нардепа Михаила Ананченко было постановочным, видео опубликовали в рамках операции Службы безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении СБУ.

Сообщается, что в Сумах СБУ предотвратила нападение на Ананченко. До этого сотрудники СБУ получили информацию о подготовке нападения, а исполнители уже получили от организатора денежное вознаграждение.

Также сообщается, что для установления причастных к организации нападения на Ананченко действия исполнителей были взяты под контроль.

"С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников указанного покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения "заказанного" народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах. Обнародование этой информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей", - говорится в сообщении.

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В настоящее время СБУ осуществляет расследование организации преступления и покушения на народного депутата.

Обновлено в 17:56 Служба безопасности Украины сообщает, что предупредила совершение насильственных действий в отношении народного депутата Украины IX созыва из фракции "Слуга народа" Михаила Ананченко.

Обновлено в 18:14

ФОТО К НОВОСТИ: «СБУ инсценировала нападение на депутата от "Слуги народа" Ананченко в Сумах»
Фото В Сумах избили депутата от «Слуги народа»
Фото СБУ инсценировала нападение на депутата от "Слуги народа" Ананченко в Сумах
Фото Нападение на нардепа Ананченко оказалось постановочным
Фото Избиение нардепа от "Слуги народа" Ананченко в Сумах удалось предупредить – СБУ
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.12.19, 17:51 В Сумах Служба безопасности Украины предовратила совершение насильственных действий в отношении народного депутата Украины IX созыва.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.12.19, 17:56 Служба безопасности Украины сообщает, что предупредила совершение насильственных действий в отношении народного депутата Украины IX созыва из фракции "Слуга народа" Михаила Ананченко.
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