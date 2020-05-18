СБУ изучит ситуацию вокруг интервью Поклонской и Гиркина Гордону

Служба безопасности Украины изучает интервью журналиста Дмитрия Гордона с "экс-министром обороны ДНР" Игорем Гиркиным и "прокурором Крыма" Натальей Поклонской. Об этом сообщили в СБУ, передает "Бабель". "Изучаем", – ответили в СБУ на вопрос издания. Гордон объяснил, что решил взять интервью у Гиркина, поскольку считает его символом и одним из главных действующих лиц войны на Донбассе. "Гиркин пришел на нашу землю не любоваться ее красотой и достопримечательностями, не помогать нам созидать и строить, а разрушать, убивать, нести хаос и раздор. Я хочу, чтобы люди во всем мире посмотрели это интервью и увидели, как путинская Россия, поставив перед собой цель захватить часть Украины, пришла к нам с огнем и мечом", – сказал журналист. Как ранее сообщал Фокус: У президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на интервью Поклонской Гордону. Ранее Гордон взял интервью у экс-премьер-министра Николая Азарова. ...