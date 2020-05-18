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СБУ изучит ситуацию вокруг интервью Поклонской и Гиркина Гордону

СБУ изучит ситуацию вокруг интервью Поклонской и Гиркина Гордону (3 новости)

«Служба безопасности Украины проведет проверку в связи с интервью, которое украинский журналист Дмитрий Гордон взял в экс-главаря российских террористов Игоря…»

Служба безопасности Украины изучает интервью журналиста Дмитрия Гордона с "экс-министром обороны ДНР" Игорем Гиркиным и "прокурором Крыма" Натальей Поклонской. Об этом сообщили в СБУ, передает "Бабель". "Изучаем", – ответили в СБУ на вопрос издания. Гордон объяснил, что решил взять интервью у Гиркина, поскольку считает его символом и одним из главных действующих лиц войны на Донбассе. "Гиркин пришел на нашу землю не любоваться ее красотой и достопримечательностями, не помогать нам созидать и строить, а разрушать, убивать, нести хаос и раздор. Я хочу, чтобы люди во всем мире посмотрели это интервью и увидели, как путинская Россия, поставив перед собой цель захватить часть Украины, пришла к нам с огнем и мечом", – сказал журналист. Как ранее сообщал Фокус: У президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на интервью Поклонской Гордону. Ранее Гордон взял интервью у экс-премьер-министра Николая Азарова. ...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  18.05.20, 20:21 Служба безопасности Украины проанализирует ситуацию вокруг интервью депутата Госдумы РФ, экс-"прокурора" оккупированного Крыма Натальи Поклонской и бывшего так называемого "министра обороны "ДНР" Игоря…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.05.20, 21:35 Служба безопасности Украины проведет проверку в связи с интервью, которое украинский журналист Дмитрий Гордон взял в экс-главаря российских террористов Игоря Гиркина.
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