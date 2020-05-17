СБУ обнародовала документы о судьбах репрессированных во времена СССР (4 новости) «В Украине по случаю Дня памяти жертв политических репрессий опубликовали коллекцию документов о судьбах Расстрелянного возрождения, которая показывает как скрывалась…»

Служба безопасности Украины обнародовала документы о судьбах репрессированных украинцев во времена СССР. Документы опубликованы по случаю Дня памяти жертв политических репрессий, сообщает пресс-центр спецслужбы.

"Жертвами террора 1937-38 годов стали более 260 тысяч украинцев. Большинство из них были расстреляны. А их семьям сообщали о смерти от инфарктов и сердечных приступов. Была даже отдельная директива – с родственниками расстрелянных говорить устно, а дату смерти в справках ставить произвольно, в пределах 10 лет после ареста", - сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что сегодня документы из архивов КГБ доступны онлайн.

"Коллекция о судьбе "Расстрелянного возрождения" показывает, как скрывалась правда. Например, точная дата расстрела украинского режиссера Леся Курбаса – 3 ноября 1937 года. Хотя по документам он якобы погиб в лагерях в 1942-ом. И через 19 лет после реальной смерти Курбаса в архивах КГБ Архангельской области появится вывод: отменить расстрел за...

Обновлено в 18:21 Служба безопасности обнародовала документы из архивов Комитета государственной безопасности СССР, которые содержат факты террора и репрессий против украинцев. Также в них есть информация о судьбах представителей "расстрелянного возрождения" — духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х годов. "Жертвами террора 1937—38 годов стали более 260 тысяч украинцев. Большинство из них были расстреляны. Их семьям сообщали о смерти от инфарктов и сердечных приступов. Была даже отдельная директива — с родственниками расстрелянных говорить устно, а дату смерти в справках ставить произвольно, в пределах 10 лет после ареста", — сказано в сообщении. В СБУ заявили, что архив публикуется по случаю Дня памяти жертв политических репрессий (17 мая). Коллекция документов под названием Сокрытие правды о жертвах Большого Террора содержит в себе 32 документа, которые включают в себя записки сотрудников КГБ, акты об исполнении приговоров, расписки и другое. Архив дос...