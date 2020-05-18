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СБУ обязали расследовать возможную госизмену Ермака и Кучмы

СБУ обязали расследовать возможную госизмену Ермака и Кучмы (4 новости)

«Суд удовлетворил соответствующую просьбу народного депутата от Евросолидарности Владимира Вятровича»

СБУ открыла уголовное производство по факту совершения государственной измены со стороны председателя Офиса президента Андрея Ермака и представителя президента в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы, сообщил нардеп Владимир Вятрович. 

«СБУ наконец открыла уголовное производство по факту совершения государственной измены «отдельными представителями украинской делегации» на переговорах в Минске.

Жаль, что СБУ стесняется прямо назвать фамилии указанных в моем обращении «отдельных представителей», ведь речь идет о главе офиса президента Андрее Ермаке и втором президенте Украины Леониде Кучме», - написал он в Facebook.

Также Вятрович высказал сожаление, что СБУ не поступила по закону сразу после его обращения, и ему пришлось обращаться в суд.

«Понятно, что открытие производства – это лишь первый шаг. Ведь президент Зеленский, руководитель его администрации Ермак и председатель СБУ Баканов – давние друзья и коллеги по «кварталу 95». Одна команда, сообщники. И решение о действиях в интересах государства-агрессора участники переговоров в Минске явно не экспромтом принимали», - считает нардеп.

«Трудно вести расследование, когда есть все шансы выйти на самих себя. Поэтому должны всем миром помочь СБУ, держа это дело в фокусе общественного внимания», - резюмировал Вятрович.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  18.05.20, 19:06 СБУ открыла уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены представителями украинской делегации на переговорах в Минске.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  18.05.20, 19:40 Суд удовлетворил соответствующую "просьбу" народного депутата от "Евросолидарности" Владимира Вятровича.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  18.05.20, 19:42 Служба безопасности Украины (СБУ) начала уголовное производство по факту совершеня представителями украинской делегации на переговорах в Минске государственной измены, сообщил на своей странице в Facebook…
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