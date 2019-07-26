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СБУ обязали расследовать возможный захват власти Порошенко – СМИ

СБУ обязали расследовать возможный захват власти Порошенко – СМИ (5 новостей)

«Службу безопасности Украины обязали открыть уголовное производство по факту возможного захвата власти бывшим президентом Петром Порошенко. Соответствующий вердикт вынес Шевченковский районный суд Киева,..»

Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное производство по факту возможного захвата власти бывшим президентом Петром Порошенко при назначении судей Верховного Суда.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В суд поступила жалоба на бездеятельность сотрудников СБУ.

Жалоба мотивирована тем, что 11 июня заявитель (имя не указано) обратился в Главное следственное управление Службы безопасности Украины с заявлением о совершении Порошенко уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 Уголовного кодекса.

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Также в заявлении указывается о совершении преступлений членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которые провели конкурсы на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда и принимали решение об утверждении рейтингов кандидатов на занятие должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда в рамках конкурсов на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда; членами Высшего совета правосудия, которые принимали решение о внесении представлений Президенту о назначении лиц на должности судей Верховного Суда и лицами, которые назначены судьями Верховного Суда указами Порошенко от 10 ноября 2017 года, от 14 декабря 2017 года, от 30 августа 2018, от 07 мая 2019 года.

18 июля суд рассмотрел жалобу и удовлетворил ее, обязав таким образом СБУ открыть дело по указанным фактам.

ФОТО К НОВОСТИ: «СБУ обязали расследовать возможный захват власти Порошенко – СМИ»
Фото Суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко
Фото СБУ обязали расследовать возможный захват власти Порошенко
Фото СБУ обязали расследовать возможный захват власти Порошенко – СМИ
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  26.07.19, 09:58 Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное производство по факту возможного захвата власти бывшим президентом Петром Порошенко при назначении судей Верховного…
Главред Главред  ·  26.07.19, 10:26 Службу безопасности Украины обязали открыть уголовное производство по факту возможного захвата власти бывшим президентом Петром Порошенко. Соответствующий вердикт вынес Шевченковский районный суд Киева,...
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Фокус Фокус  ·  26.07.19, 13:54 Шевченковский райсуд Киева обязал СБУ открыть уголовное дело по возможному "захвату власти" пятым президентом Украины Петром Порошенко при назначении судей Верховного Суда. Об этом говорится в материалах…
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