СБУ разоблачила шесть компаний, которые поставляли медикам некачественные средства защиты (5 новостей) «Зеленский взял под личный контроль закупки средств индивидуальной защиты, которые будет осуществлять Минздрав»

Президент Владимир Зеленский объявило том, что берет под личный контроль закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Министерством здравоохранения.

Об этом он сказал на традиционной селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства не согласился с тем, что украинские больницы обеспечены всем необходимым в достаточном количестве.

"Мы получаем сигналы, что не все есть в больницах. Несмотря на цифру правительства, как будто медучреждения обеспечены на 70%, некоторых средств там нет. Если антисептиком медики обеспечены на 600%, то одноразовыми халатами лишь на 16%, а одноразовых защитных очков и щитков вообще 4%, костюмов биозащиты 51%. Итак, больницы не обеспечены. Чтобы говорить о 70% обеспеченности, нам надо иметь всех товаров по 70%", отметил он.

Со своей стороны, СБУ сообщила, что начаты уголовные производства против 6 компаний, которые осуществляли недобросовестные закупки. Среди прочего не поставляли товары после получения денег, демонстрировали плохое качество и тому подобное.

Еще один очаг коронавируса зафиксировали в общежитии Переяслава Киевской области.