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Политика
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 23:49
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СБУ требует от "Приватбанка" согласовывать иски против Коломойского: документ

СБУ требует от "Приватбанка" согласовывать иски против Коломойского: документ (5 новостей)

«Руководству Приватбанка выставили ряд претензий»

Служба безопасности Украины обратилась к руководству национализированного "ПриватБанка" с письмом, в котором выразила недовольствие тем, что государственное финучреждение судится с бывшим владельцем банка олигархом Игорем Коломойским в иностранных юрисдикциях, не согласовывая такие действия с СБУ и Генпрокуратурой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В СБУ просят в будущем без получения "предварительного согласования" воздержаться от подачи новых таких исков.

"Письмо спецслужбы в адрес руководства "Приватбанка" есть в распоряжении журналистов программы "Схемы". Письмо от 17 декабря 2019 года подписал заместитель председателя СБУ Владимир Горбенко", - говорится в сообщении.

В частности, в письме отмечается, что представители банковских учреждений инициируют иски в иностранных юрисдикциях и международных арбитражах по взысканию ущерба и привлечению к ответственности лиц, действия которых повлекли доведение банка до неплатежеспособности.

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"Считаем необходимым обеспечить обязательную координацию исковой работы банковских учреждений в международных юрисдикциях со Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой Украины и предварительно согласовывать иски, подаваемые в суды за пределами территории Украины, с указанными органами. До такого предварительного согласования прошу воздержаться от подачи новых исков", - говорится в письме СБУ.

Ранее сообщалось, что государственный "ПриватБанк" инициировал новое судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков.

Обновлено в 20:47 Руководству "Приватбанка" выставили ряд претензий.

Обновлено в 23:49 В письме также отмечается, что представители банковских учреждений инициируют иски в иностранных юрисдикциях и международных арбитражах по взысканию ущерба и привлечению к ответственности лиц, действия которых повлекли доведение банка до неплатежеспособности.

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Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  20.12.19, 23:49 Служба безопасности Украины потребовала от руководства "ПриватБанка" согласовывать с ней иски, которые подаются в иностранные суды против бывшего владельца банка Игоря Коломойского. Как передает Радио…
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