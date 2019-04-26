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СБУ завела дело на Муждабаева за скандальный пост о расстрелах

СБУ завела дело на Муждабаева за скандальный пост о расстрелах (4 новости)

«Айдер Муждабаев / Фото: Facebook/Айдер Муждабаев СБУ открыло уголовное дело против журналиста Айдера Муждабаева, которого подозревают в действиях, направленных на свержение…»

Проукраинские силы поддержат кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, если он будет противодействовать оккупационному режиму президента РФ Владимира Путина, считает журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев.На мой взгляд, скажите, если я не прав избранный президент должен активно высказываться по поводу важных для страны событий, не дожидаясь булавы, потому что сила не в булаве в голове. Должен делать жесткие заявления относительно вмешательства Кремля на Донбассе, давать четкие ответы на вызовы врага и на некоторые странные предложения по Крыму.

Мы все ждем решительных слов, боевого настроения от нового президента, его готовности противодействовать любому давлению, шантажу со стороны государства-оккупанта. Мы ждем от Владимира Зеленского не роликов, это время прошло, а уверенных утверждений, которые не оставляют пространства для двойной трактовки, для каких-либо сомнений в том, что это президент с яйцами, достойный оппонент Путину.

Делайте это, пожалуйста, и вас поддержат те, кто стоят на принципиальных проукраинских позициях, это настоящая опора настоящей власти, а не те, кто ждут от власти лишь тарифных скидок. На них надо опираться, потому что только такие не предают, не меняют свои взгляды в зависимости от своей личной выгоды. Такие есть как среди 25%, так и среди условных 75%. Будьте с ними, Владимир, слушайте их, это простой, но эффективный совет.

Президент Украины посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии
Президент Украины посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии

Источник: Айдер Муждабаев / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

ФОТО К НОВОСТИ: «СБУ завела дело на Муждабаева за скандальный пост о расстрелах»
Фото Муждабаев: Мы ждем от Зеленского не роликов, а решительных слов, которые не оставят сомнений, что это президент с яйцами, достойный оппонент Путину
Фото СБУ завела дело на Муждабаева за скандальный пост о расстрелах и "карту предателей"
Фото СБУ завела дело на Муждабаева за скандальный пост о расстрелах
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Главред Главред  ·  26.04.19, 13:46 Айдер Муждабаев / Фото: Facebook/Айдер Муждабаев СБУ открыло уголовное дело против журналиста Айдера Муждабаева, которого подозревают в действиях, направленных на свержение конституционного строя...
Главред Главред  ·  26.04.19, 13:46 Айдер Муждабаев / Фото: Facebook/Айдер Муждабаев СБУ открыло уголовное дело против журналиста Айдера Муждабаева, которого подозревают в действиях, направленных на свержение конституционного строя...
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