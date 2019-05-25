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Счастливые молодожены Потап и Настя отправились в свадебное путешествие (фото)

Счастливые молодожены Потап и Настя отправились в свадебное путешествие (фото) (8 новостей)

«Пара улетела на частном самолете»

Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие / instagram.com/realpotap Новоиспеченные муж и жена украинская певица Настя Каменских и рэпер, продюсер Алексей Потапенко (Потап) после...

Обновлено в 14:02 О начале медового месяца Потап и Настя объявили на своих страницах в Instagram.

Обновлено в 14:12 Заключив брак 23 мая, счастливые молодожены Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие. Об этом сообщают «Факты и комментарии». Где пара проведет медовый месяц, пока не разглашается, но очевидно, что это будут теплые края, поскольку на отдых новобрачные полетели на частном самолете. Пару сопровождали подруги Насти — дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя (жена солиста группы «Время и Стекло» Позитива), а также владелица ивент-агентства Людмила Голубицкая. Также, ранее, Каменских показала несколько фотографий сделанных во время подготовки к свадебной церемонии.

ФОТО К НОВОСТИ: «Счастливые молодожены Потап и Настя отправились в свадебное путешествие (фото)»
Фото Счастливые молодожены Потап и Настя отправились в свадебное путешествие (фото)
Фото "Подарил самолет": Потап и Настя отправились в свадебное путешествие
Фото Настя Каменских и Потап отправились в свадебное путешествие: фото и видео
Фото Опубликовано новое видео второго дня свадьбы Потапа и Насти Каменских
Фото Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие: фото из салона частного самолета
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Факты Факты  ·  25.05.19, 11:30 Пара улетела на частном самолете
РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.19, 11:49 Два дня назад, 23 мая в ресторане под Киевом отгремела свадьба, которую уже успели окрестить "свадьбой года" - свои отношения узаконили Настя Каменских и Потап. На церемонии побывало множество украинских…
Униан Униан  ·  25.05.19, 11:52 В путешествие новоиспеченные муж и жена отправились не вдвоем, а со своими подругами Аней Андрийчук-Завгородней и Людой Голубицкой.
Телеграф Телеграф  ·  25.05.19, 13:12 Новоиспеченные супруги Настя Каменских и Потап продолжили празднование своей свадьбы.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  25.05.19, 13:37 У самой известной влюбленной парочки шоу-бизнеса начался медовый месяц.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  25.05.19, 14:02 В четверг, 23 мая, певица Настя Каменских и рэпер Потап отпраздновали свою громкую свадьбу, на которую были приглашены многие представители украинского шоу-бизнеса. А уже через два дня, 25 мая, новоиспеченные…
Голос.UA Голос.UA  ·  25.05.19, 14:12 Заключив брак 23 мая, счастливые молодожены Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие. Об этом сообщают «Факты и комментарии». Где пара проведет медовый месяц, пока не разглашается,…
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