Счастливые молодожены Потап и Настя отправились в свадебное путешествие (фото)

Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие / instagram.com/realpotap Новоиспеченные муж и жена украинская певица Настя Каменских и рэпер, продюсер Алексей Потапенко (Потап) после...

Обновлено в 14:02 О начале медового месяца Потап и Настя объявили на своих страницах в Instagram.

Обновлено в 14:12 Заключив брак 23 мая, счастливые молодожены Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие. Об этом сообщают «Факты и комментарии». Где пара проведет медовый месяц, пока не разглашается, но очевидно, что это будут теплые края, поскольку на отдых новобрачные полетели на частном самолете. Пару сопровождали подруги Насти — дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя (жена солиста группы «Время и Стекло» Позитива), а также владелица ивент-агентства Людмила Голубицкая. Также, ранее, Каменских показала несколько фотографий сделанных во время подготовки к свадебной церемонии.