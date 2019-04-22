Счетная палата проверяет финансы аэропортов "Борисполь" и "Львов"

Ответственной за проведение аудита назначена член Счетной палаты Ирина Иванова Счетная палата проводит проверку эффективности использования средств государственного бюджета и управления государственным имуществом в аэропортах Борисполь и Львов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "Аудит в сфере авиатранспорта и использования воздушного пространства уже начался в Министерстве инфраструктуры, Государственной авиационной службе и в аэропортах Борисполь и Львов", - сообщили в Счетной палате. Аудиторы оценят, насколько распорядители и получатели бюджетных средств результативно, законно, экономно и продуктивно их используют, и эффективно ли управление имуществом госпредприятий. "По результатам проверки объектам контроля будут даны рекомендации по эффективности исполнения полномочий в сфере авиатранспорта и использования воздушного пространства Украины", - сказано в сообщении.