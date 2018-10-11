  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. СЦКК: Боевики обстреляли патруль ОБСЕ возле ДФС
Украина
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ ·
· Боевики · Оружие · Населенный пункт · Обстрел · Наблюдатели
СЦКК: Боевики обстреляли патруль ОБСЕ возле ДФС

СЦКК: Боевики обстреляли патруль ОБСЕ возле ДФС (4 новости)

«Боевики открыли огонь в сторону патруля СММ ОБСЕ во время проведения смены персонала на Донецкой фильтровальной станции 10 октября»

10 октября в 09:00 в районе населенного пункта Каменка боевики из стрелкового оружия обстреляли наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

"Под огонь попали представители украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ, которые осуществляли мониторинг ситуации безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции при проведении ежедневной смены персонала", - отметили в пресс-центре.

В штабе ООС, подчеркнули, что пророссийским наемникам было достоверно известно, что патруль ОБСЕ, который попал под их огонь, выставляется ежедневно в районе Каменки.

В пресс-службе ОБСЕ сообщили, что 10 октября в 08:59 патруль СММ в составе пяти сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на автодороге Н20 примерно в 1,5 км к югу от Каменки и в 3 км к северу от Донецкой фильтровальной станции.

Ирина Геращенко: Однажды боевики бросили Кучме окровавленный украинский…
Ирина Геращенко: Однажды боевики бросили Кучме окровавленный украинский…

По данным ОБСЕ, команда миссии осуществляла мониторинг ситуации с безопасностью в районе ДФС для способствования проведению ремонта и пересменки работников.

"Трое членов патруля СММ стояли рядом с автомобилями, тогда как остальные были в салонах автомобилей, когда услышали свистящий звук двух пуль, пролетевших на расстоянии 10–50 метров над их головами, невзирая на предоставленные гарантии безопасности. Команде миссии не удалось установить направление огня", - отметили в пресс-службе.

В 09:03 патруль СММ покинул этот район. О произошедшем инциденте миссия уведомила группу украинской стороны в СЦКК и террористов.

Боевики не пустили патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во временно оккупированный Новоазовск, что в 102 километрах от Донецка.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ForUm ForUm  ·  11.10.18, 08:48 Вооруженные формирования РФ открыли огонь в сторону патруля СММ ОБСЕ во время проведения смены персонала на Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК.«10 октября…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  11.10.18, 08:50 Сепаратисты открыли огонь в сторону патруля СММ ОБСЕ во время проведения смены персонала на Донецкой фильтровальной станции. Об этом в четверг, 11 октября, сообщает пресс-служба штаба ООС со ссылкой на…
Украинская правда Украинская правда  ·  11.10.18, 09:51 Боевики открыли огонь в сторону патруля СММ ОБСЕ во время проведения смены персонала на Донецкой фильтровальной станции 10 октября.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
Под Ичней уменьшилась интенсивность взрывов

Под Ичней уменьшилась интенсивность взрывов
Оккупанты обстреляли патруль ОБСЕ возле Донецкой фильтровальной станции

Оккупанты обстреляли патруль ОБСЕ возле Донецкой фильтровальной станции
В Киеве авто на еврономерах устроили транспортный &quot;коллапс&quot;: что из этого вышло

В Киеве авто на еврономерах устроили транспортный "коллапс": что из…
СЦКК: Боевики обстреляли патруль ОБСЕ возле ДФС

СЦКК: Боевики обстреляли патруль ОБСЕ возле ДФС
За минувшие сутки четверо военнослужащих ВСУ погибло, трое получили ранения

За минувшие сутки четверо военнослужащих ВСУ погибло, трое получили ранения
В Киеве в час планируют остановиться авто и маршрутки

В Киеве в час планируют остановиться авто и маршрутки
Луценко рассказал, когда конфискуют деньги Лазаренко

Луценко рассказал, когда конфискуют деньги Лазаренко
Полторак заявил, что на обустройство военных арсеналов в Украине необходимо 15 лет

Полторак заявил, что на обустройство военных арсеналов в Украине необходимо…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Италии снова рухнул мост (ВИДЕО)

В Италии снова рухнул мост (ВИДЕО)
Похожа на Киркорова. Ани Лорак рассмешила пользователей Сети новым образом

Похожа на Киркорова. Ани Лорак рассмешила пользователей Сети новым образом
Лучшие книги о трогательной дружбе человека и животных

Лучшие книги о трогательной дружбе человека и животных
ЮНЕСКО начала мониторинг в Крыму. За чем будут следить международные наблюдатели

ЮНЕСКО начала мониторинг в Крыму. За чем будут следить международные…
Сиярто: Украина лишает венгерское меньшинство его права на двойное гражданство

Сиярто: Украина лишает венгерское меньшинство его права на двойное гражданство
Крупнейшая греческая авиакомпания приостановила полеты в Украину

Крупнейшая греческая авиакомпания приостановила полеты в Украину
В Украине стало больше денег в обращении

В Украине стало больше денег в обращении
С начала суток боевики трижды обстреляли позиции ВСУ

С начала суток боевики трижды обстреляли позиции ВСУ
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.