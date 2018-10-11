СЦКК: Боевики обстреляли патруль ОБСЕ возле ДФС (4 новости) «Боевики открыли огонь в сторону патруля СММ ОБСЕ во время проведения смены персонала на Донецкой фильтровальной станции 10 октября»

10 октября в 09:00 в районе населенного пункта Каменка боевики из стрелкового оружия обстреляли наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

"Под огонь попали представители украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ, которые осуществляли мониторинг ситуации безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции при проведении ежедневной смены персонала", - отметили в пресс-центре.

В штабе ООС, подчеркнули, что пророссийским наемникам было достоверно известно, что патруль ОБСЕ, который попал под их огонь, выставляется ежедневно в районе Каменки.

В пресс-службе ОБСЕ сообщили, что 10 октября в 08:59 патруль СММ в составе пяти сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на автодороге Н20 примерно в 1,5 км к югу от Каменки и в 3 км к северу от Донецкой фильтровальной станции.

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По данным ОБСЕ, команда миссии осуществляла мониторинг ситуации с безопасностью в районе ДФС для способствования проведению ремонта и пересменки работников.

"Трое членов патруля СММ стояли рядом с автомобилями, тогда как остальные были в салонах автомобилей, когда услышали свистящий звук двух пуль, пролетевших на расстоянии 10–50 метров над их головами, невзирая на предоставленные гарантии безопасности. Команде миссии не удалось установить направление огня", - отметили в пресс-службе.

В 09:03 патруль СММ покинул этот район. О произошедшем инциденте миссия уведомила группу украинской стороны в СЦКК и террористов.

Боевики не пустили патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во временно оккупированный Новоазовск, что в 102 километрах от Донецка.