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ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 10:18
· Праздник
Сегодня Чистый четверг: главные традиции и народные приметы праздника

Сегодня Чистый четверг: главные традиции и народные приметы праздника (9 новостей)

«Чистый четверг в 2019 году наступит за три дня до Пасхи – 25 апреля»

Сегодня, 25 апреля, православные христиане отмечают Великий Четверг, празднуемый в течение Страстной недели. В народе чаще можно услышать название "Чистый Четверг", связанное с главной традицией большого праздника. О том, что нужно делать в праздник расскажут Українські Новини. На Чистый четверг по

Обновлено в 10:07 В народе четверг Страстной недели принято называть "чистым". В 2019 году он приходится на 25 апреля.

Обновлено в 10:18 Если человек болеет его необходимо умыть водой с одолженной у соседей серебряной монетой. Это должно принести крепкое здоровье и красоту. "Самой сильной" считалась ворованная серебряная монета.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сегодня Чистый четверг: главные традиции и народные приметы праздника»
Фото Сегодня Чистый четверг: главные традиции и народные приметы праздника
Фото Сегодня Чистый четверг: главные традиции и народные приметы праздника
Фото Чистый четверг 2019: что нельзя делать в этот день, традиции и приметы/Как правильно провести этот день
Фото Сегодня Чистый четверг: приметы и что нельзя делать
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Апостроф Апостроф  ·  25.04.19, 06:42 В этот день каждый человек должен избавиться от всех своих страхов, проблем, негативных мыслей и грешных помыслов.
Телеграф Телеграф  ·  25.04.19, 08:54 Это один из самых важных дней Страстной недели перед праздником Пасхи 2019.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  25.04.19, 09:00 Чистый четверг в 2019 году наступит за три дня до Пасхи – 25 апреля.
УНН УНН  ·  25.04.19, 09:25 На Страстной неделе, неделе перед Пасхой, для христиан восточного обряда наступает Великий (Чистый) Четверг. В этом году он приходится на 25 апреля, сообщает УНН.Во время богослужений в этот день вспоминают…
Телеграф Телеграф  ·  25.04.19, 10:07 В народе четверг Страстной недели принято называть "чистым". В 2019 году он приходится на 25 апреля.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.04.19, 10:18 В православной традиции четверг перед страстной Пятницей называют Чистым. Этот день, по поверьям, обладает сильной позитивной энергией. До наших дней верующие православные люди в Чистый четверг исполняют…
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