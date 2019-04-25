Сегодня Чистый четверг: главные традиции и народные приметы праздника (9 новостей) «Чистый четверг в 2019 году наступит за три дня до Пасхи – 25 апреля»

Сегодня, 25 апреля, православные христиане отмечают Великий Четверг, празднуемый в течение Страстной недели. В народе чаще можно услышать название "Чистый Четверг", связанное с главной традицией большого праздника. О том, что нужно делать в праздник расскажут Українські Новини. На Чистый четверг по

Обновлено в 10:07 В народе четверг Страстной недели принято называть "чистым". В 2019 году он приходится на 25 апреля.

Обновлено в 10:18 Если человек болеет его необходимо умыть водой с одолженной у соседей серебряной монетой. Это должно принести крепкое здоровье и красоту. "Самой сильной" считалась ворованная серебряная монета.