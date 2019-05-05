Сегодня для мусульман с заходом солнца начинается священный месяц Рамадан (4 новости) «Шариат требует от совершеннолетних мусульман, которые в силах, держать пост»

Сегодня с заходом солнца у мусульман начинается священный месяц Рамадан - время поста и молитвы, когда приверженцы ислама добрыми делами и воздержанием будут испрашивать у всевышнего прощения грехов. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Украины (ДУМУ).

"Мусульмане всего мира готовятся к священному месяцу Рамадан, который, согласно наблюдениям за луной, начнется в понедельник 6 мая. Но уже после захода солнца в воскресенье верующие будут делать намерение держать Пост следующего дня, а после Ночного Намаза соберутся в мечетях для первого традиционного Таравих Намаза", - говорится в нем.

При этом уточняется, что шариат требует от совершеннолетних мусульман, которые в силах держать пост, воздержатся от принятия пищи и от питья в дневное время суток, а также от ряда других видов разговения, предусмотренных Законами Бога.

Освобождаются от соблюдения поста соответственно несовершеннолетние, беременные и кормящие женщины, больные, престарелые люди, а также путники.

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Завершится Рамадан 5 июня праздником Ураза-байрам, или, по-арабски, Ид аль-Фитр.

Более детально о том, что такое Рамадан и всех его традициях вы можете прочесть в нашем большом материале здесь.

Обновлено в 19:04 Рамадан – священный месяц в Исламе, в этом году начинается 5 мая с закатом солнца и заканчивается 4 июня вечером, после чего начнется праздник Ид аль Фитр ("Ураза-байрам").