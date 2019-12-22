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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 12:49
· Праздник
Сегодня начался иудейский праздник света Ханука 2019

Сегодня начался иудейский праздник света Ханука 2019 (5 новостей)

«Михаэль Ткач поздравил всех евреев с светлым праздником Хануки»

22 декабря у еврейского народа начинается Ханука – праздник победы добра над злом. Ханука – это праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, которое произошло при освящении храма после победы войска Иуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Продлится праздник 8 дней до 30 декабря 2019 года.

По легенде, когда евреи поднялись на Храмовую гору после победы над войском, они нашли там масло для лампадки, которое смогло бы поддерживать огонь только один день. Однако чудом огонь пылал в золотом светильнике 8 дней. Поэтому в память об этом времени, весь еврейский народ каждый вечер в течение 8 дней зажигает по одной свече.

В первый день – одну свечу, во второй день – вторую, в третий день – третью. Зажигание свечей продолжается до тех пор, пока не зажгутся все. Для этого действа используется специальный подсвечник – ханукия.

Картинки с праздником Хануки

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Картинки с Ханукой

На Хануку пекут пончики

Красивые картинки с Ханукой

Ханука 2019

22 декабря – начало Хануки

Картинки на Хануку

Ханука 2019

Обновлено в 09:19 Ханука – один из самых длинных еврейских праздников, который длится 8 дней. Свечи устанавливают справа налево, а зажигают слева направо. Зажженные перед заходом солнца свечи должны гореть не менее 30 минут после наступления темноты. Какие существуют запреты и правила в…

Обновлено в 12:49 Михаэль Ткач поздравил всех евреев с светлым праздником Хануки.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  22.12.19, 08:40 По еврейскому календарю в 2019 году Ханука выпадает на 22 декабря и завершится 30 числа.
Телеграф Телеграф  ·  22.12.19, 12:49 Михаэль Ткач поздравил всех евреев с светлым праздником Хануки.
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