Сегодня Пасха у православных христиан

28 апреля (дата для 2019 года) православные христиане празднуют Пасху. Светлое Христово Воскресение — самый большой и светлый христианский праздник. Этот праздник еще называют Пасхою Христовой, то есть Днем, в который совершилось наше перехождение от смерти — к жизни и от земли — к Небу. Пасха — самый древний и важный праздник богослужебного года. Христос воскрес! — и для всего мироздания началась истинная весна, светлое, радостное утро новой жизни. Воскресение Господа Иисуса — первая действительная победа жизни над смертью. По прошествии субботы, ночью, на третий день после Своих страданий и смерти, Господь Иисус Христос силою Своего Божества ожил, то есть воскрес из мертвых. Тело Его, человеческое, преобразилось. Он вышел из гроба, не отвалив камня, не нарушив синедрионовой печати, и невидимый для стражи. С этого момента воины, сами не зная того, охраняли пустой гроб. Вдруг сделалось великое землетрясение; с небес сошел Ангел Господень. Он, приступив, отвалил камень от двери гроба Господня и сел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Воины, стоявшие на страже у гроба, пришли в трепет и стали, как мертвые, а потом, очнувшись от страха, разбежались. В этот день (первый день недели), как только кончился субботний покой, весьма рано, на рассвете, Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Иоанна, Саломия и другие женщины, взяв приготовленное благовонное миро, пошли ко гробу Иисуса Христа, чтобы помазать тело Его, так как они не успели этого сделать при погребении. (Женщин этих Церковь именует мироносицами). Они еще не знали, что ко гробу Христову приставлена стража и вход в пещеру запечатан. Потому они не ожидали кого-нибудь там встретить и говорили между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» Камень же был очень велик. Мария Магдалина, опередив остальных женщин-мироносиц, первая пришла ко гробу. Еще не рассветало, было темно. Мария, увидев, что камень отвален от гроба, сразу же побежала к Петру и Иоанну и говорит: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Услышав такие слова, Петр и Иоанн тотчас побежали ко гробу. Мария Магдалина последовала за ними. В это время подошли ко гробу остальные женщины, шедшие с Марией Магдалиной. Они увидели, что камень отвален от гроба. И когда остановились, вдруг увидели светозарного Ангела, сидящего на камне. Ангел, обращаясь к ним, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь; Он воскрес, как сказал еще будучи с вами. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. А потом пойдите скорее и скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых». Они вошли внутрь гроба (пещеры) и не нашли тела Господа Иисуса Христа. Но, взглянув, увидели Ангела в белой одежде, сидящего справа от места, где был положен Господь; их объял ужас. Ангел же говорит им: «Не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру (который своим отречением отпал от числа учеников), что Он встретит вас в Галилее, там вы Его увидите, как Он сказал вам». Когда же женщины стояли в недоумении, вдруг снова пред ними явились два Ангела в блистающих одеждах. Женщины в страхе преклонили лица свои к земле. Ангелы сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, говоря, что Сыну Человеческом

Обновлено в 09:35 Дата Пасхи Дата Пасхи каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю. Для этого есть специальная таблица – Александрийская пасхалия.

Обновлено в 10:11 Светлый праздник Воскресения Христова в этом году выпадает на 28 апреля. Пасха всегда отмечается в первое воскресенье после первого полнолуния, последовавшего за днем весеннего равноденствия. Одним из древнейших пасхальных обычаев является приветствие «Христос Воскресе!». В ответ нужно говорить: «Воистину Воскресе!». Празднование Пасхи - это символ доброй традиции даже для людей, далеких от веры. О пасхальных традициях, пришедших к нам из глубины веков, а также об обычаях, приметах и запретах этого великого праздника ГолосUA расспроси священнослужителей и этнографов. Главный христианский праздник Пасха - главный христианский праздник, несущий в себе идею Воскрешения. Он установлен христианской церковью в честь Воскрешения распятого на кресте Иисуса Христа. Светлое Христово Воскресенье отмечается очень торжественно - Всенощным Богослужением и Крестным ходом. У праздника Пасхи для христиан есть определенные правила: мы не можем праздновать ее раньше еврейского Песаха. Иисус был распят в полнолуние, в Евангелии сказано, что, когда Он был распят, солнце померкло, поэтому Пасха празднуется в полнолуние. Кроме того, день Пасхи обязательно должен выпадать на воскресенье. Все эти факторы делают Пасху зависимой от лунного календаря и переходящим праздником. Праздник светлой Пасхи неизменно сопровождается ароматами вкусной выпечки, нарядными куличами, крашеными яйцами, торжественными церковными всенощными службами, традициями ходить друг к другу в гости и христосоваться со словами «Христос Воскресе!» – «Воистину Воскресе!». В народе сохранилось много обычаев и обрядов, связанных с Пасхой. Древние символы Светлого Христова Воскресенья В нашем сознании Пасха прочно связана с куличами и крашеными яйцами. Яйцо - один из самых древних символов зарождающейся и вечно обновляющейся жизни, а также Воскресения Христа. Согласно преданию, первое пасхальное яйцо было подарено Марией Магдалиной римскому императору Тиберию. Ученица Спасителя пришла во дворец, чтобы сообщить благую весть. По обычаю тех времен простые смертные непременно должны были сделать какой-то подарок власть имущему. У Марии Магдалины, когда-то богатой и знатной, теперь ничего не было, и она принесла во дворец лишь одно яичко, вручив его Либерию со словами: «Христос Воскрес!» Император не поверил женщине: «Как может кто-нибудь воскреснуть из мертвых?! Это невозможно, равно как и то, что белое яйцо способно стать красным». Вот тут-то и случилось чудо: яйцо действительно приобрело красный цвет, как кровь Иисуса, пролитая на кресте. В нашей стране к Пасхе готовят не только крашенки, но и писанки, на которые наносятся сакральные узоры. Такое расписное яйцо становится талисманом и оберегом рода. Ароматный кулич и вкусная пасха - очень важный символ праздника. Считается, что его прообразом стал артос - хлеб, который освящается и в первый день великого торжества кладется в церкви на аналой. А кулич, красующийся на нашем столе - не только традиция, но и особый знак того, что в этом доме всегда открыты двери для Спасителя. Украинцы куличи называют пасочками, но на самом деле пасха - это особое блюдо из творога. Готовят ее в форме усеченной пирамиды, символизирующей гроб Господень, а куличи пекут из дрожжевого теста. Эти традиционные вкусности - символы веры - такие же значимые, как свет Благодатного огня или пасхальной свечи, как разукрашенные писанки. Чудо Благодатного огня – он не жжет Накануне Пасхи люди, затаив дыхание, ждут чуда - явления Благодатного огня. Удивительно, но на протяж