  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Сегодня пластуны передадут киевлянам Вифлеемский огонь мира
Общество
Газета День Газета День · · Обновлено в 15:12
Сегодня пластуны передадут киевлянам Вифлеемский огонь мира

Сегодня пластуны передадут киевлянам Вифлеемский огонь мира (8 новостей)

«Вифлеемский огонь мира сегодня прибудет в Украину»

В воскресенье, 15 декабря, в Михайловском соборе украинские скауты-пластуны начнут ежегодную предрождественскую традицию распространения Вифлеемского огня мира - символа мира, любви и единства.

Вифлеемский огонь мира пластуны привезут из Вены, где Ежегодно 14 декабря проходит международная передача Огня скаутам мира.

"Распространение Вифлеемского огня мира - международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Идея акции заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа", отмечается на странице организации "Пласт - украинский скаутинг" в Facebook.

Первыми в Украине Огонь мира получат киевляне, а затем он отправится в другие города.

Сутки на Донбассе: погиб боец ВСУ, еще двое получили ранения
Сутки на Донбассе: погиб боец ВСУ, еще двое получили ранения

Уже 21-й год пластуны будут распространять его как символ мира, единства и любви общинам городов, больницам, школам, детским домам.

Пятый год Огонь распространяется в зону боевых действий на востоке Украины. Кроме символического огня, пластуны передадут и рождественские подарки защитникам.

Обновлено в 13:20 Вчера, 14 декабря, в Киев привезли Вифлеемский огонь мира. Как рассказали в скаутской организации "Пласт", огонь передали из Вены в Киев на прямом авиарейсе. В Киеве официальная передача огня пройдет сегодня, 15 декабря, в 16:00 в Михайловском Златоверхом монастыре.…

Обновлено в 15:12 15 декабря в 16:00 в киевском монастыре Вифлеемский огонь мира передадут скаутам из разных уголков Украины. Среди них – и пластуны из Кривого Рога. Об этом сообщили на странице криворожской ячейки организации в соцсети.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сегодня пластуны передадут киевлянам Вифлеемский огонь мира»
Фото Сегодня пластуны передадут киевлянам Вифлеемский огонь мира
Фото Сегодня пластуны передадут киевлянам Вифлеемский огонь мира
Фото Сегодня киевлянам передадут Вифлеемский огонь мира
Фото В Украину везут Вифлеемский огонь мира
Фото Криворожские пластуны отправились за Вифлеемским Огнем Мира, - ФОТО
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  15.12.19, 08:18 В воскресенье, 15 декабря, в Михайловском соборе украинские скауты - пластуны начнут ежегодную предрождественскую традицию распространения Вифлеемского огня мира - символа мира, любви и единства. Вифлеемский…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  15.12.19, 08:19 В воскресенье, 15 декабря, в Михайловском соборе украинские скауты - пластуны начнут ежегодную предрождественскую традицию распространения Вифлеемского огня мира - символа мира, любви и единства. Вифлеемский…
Телеграф Телеграф  ·  15.12.19, 10:34 Вифлеемский огонь мира сегодня прибудет в Украину.
УНН УНН  ·  15.12.19, 11:09 В воскресенье, 15 декабря, в Украину из Вены прибудет Вифлеемский огонь мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной скаутской организации Украины "Пласт"."Скауты мира, в том числе…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
0564.ua 0564.ua  ·  15.12.19, 13:15 Группа пластунов отправилась за Вифлеемским огнем мира вместе со своей "станичной".
Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев  ·  15.12.19, 13:20 Вчера, 14 декабря, в Киев привезли Вифлеемский огонь мира. Как рассказали в скаутской организации "Пласт", огонь передали из Вены в Киев на прямом авиарейсе.   В Киеве официальная передача огня пройдет…
Первый Городской (Кривой Рог) Первый Городской (Кривой Рог)  ·  15.12.19, 15:12 15 декабря в 16:00 в киевском монастыре Вифлеемский огонь мира передадут скаутам из разных уголков Украины. Среди них – и пластуны из Кривого Рога. Об этом сообщили на странице криворожской ячейки организации…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
В Токио открыли пятиэтажный стадион к Олимпиаде-2020

В Токио открыли пятиэтажный стадион к Олимпиаде-2020
Епифаний анонсировал приезд вселенского патриарха

Епифаний анонсировал приезд вселенского патриарха
Обстрел российской артиллерии: на Донбассе погиб 21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук

Обстрел российской артиллерии: на Донбассе погиб 21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук
Грета Тунберг извинилась за слова &quot;поставить политиков к стенке&quot;

Грета Тунберг извинилась за слова "поставить политиков к стенке"
В Севастополе затонул плавучий док со &quot;Святым князем Георгием&quot;

В Севастополе затонул плавучий док со "Святым князем Георгием"
Сегодня пластуны передадут киевлянам Вифлеемский огонь мира

Сегодня пластуны передадут киевлянам Вифлеемский огонь мира
Сутки на Донбассе: погиб боец ВСУ, еще двое получили ранения

Сутки на Донбассе: погиб боец ВСУ, еще двое получили ранения
&quot;Мисс мира-2019&quot;: победительницей конкурса стала представительница Ямайки

"Мисс мира-2019": победительницей конкурса стала представительница Ямайки
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кубок мира по биатлону: результаты мужской эстафеты в Хохфильцене

Кубок мира по биатлону: результаты мужской эстафеты в Хохфильцене
Боится &quot;нацистов&quot;: что оккупанты Донбасса думают о &quot;нормандских&quot; договоренностях Зеленского/&quot;Народ Донбасса&quot; не устраивает мир на украинских условиях

Боится "нацистов": что оккупанты Донбасса думают о "нормандских" договоренностях Зеленского/"Народ…
Турция хочет закупить у США зенитные ракетные комплексы

Турция хочет закупить у США зенитные ракетные комплексы
В Триполи возобновились тяжелые бои за контроль над столицей Ливии

В Триполи возобновились тяжелые бои за контроль над столицей Ливии
В Италии эвакуировали более 50 тысяч человек из-за бомбы

В Италии эвакуировали более 50 тысяч человек из-за бомбы
Кремль відреагував на слова Пристайка про миротворців ООН на Донбасі

Кремль відреагував на слова Пристайка про миротворців ООН на Донбасі
Украина депортировала в Азербайджан оппозиционного блогера, он арестован

Украина депортировала в Азербайджан оппозиционного блогера, он арестован
УПЦ КП не отрицает свою ликвидацию

УПЦ КП не отрицает свою ликвидацию
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.