Сегодня пластуны передадут киевлянам Вифлеемский огонь мира (8 новостей) «Вифлеемский огонь мира сегодня прибудет в Украину»

В воскресенье, 15 декабря, в Михайловском соборе украинские скауты-пластуны начнут ежегодную предрождественскую традицию распространения Вифлеемского огня мира - символа мира, любви и единства.

Вифлеемский огонь мира пластуны привезут из Вены, где Ежегодно 14 декабря проходит международная передача Огня скаутам мира.

"Распространение Вифлеемского огня мира - международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Идея акции заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа", отмечается на странице организации "Пласт - украинский скаутинг" в Facebook.

Первыми в Украине Огонь мира получат киевляне, а затем он отправится в другие города.

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Уже 21-й год пластуны будут распространять его как символ мира, единства и любви общинам городов, больницам, школам, детским домам.

Пятый год Огонь распространяется в зону боевых действий на востоке Украины. Кроме символического огня, пластуны передадут и рождественские подарки защитникам.

Обновлено в 13:20 Вчера, 14 декабря, в Киев привезли Вифлеемский огонь мира. Как рассказали в скаутской организации "Пласт", огонь передали из Вены в Киев на прямом авиарейсе. В Киеве официальная передача огня пройдет сегодня, 15 декабря, в 16:00 в Михайловском Златоверхом монастыре.…

Обновлено в 15:12 15 декабря в 16:00 в киевском монастыре Вифлеемский огонь мира передадут скаутам из разных уголков Украины. Среди них – и пластуны из Кривого Рога. Об этом сообщили на странице криворожской ячейки организации в соцсети.