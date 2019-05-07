Сегодня Порошенко ждут на допрос в ГПУ (10 новостей) «Президент Петр Порошенко на допрос в Генеральную прокуратуру Украины во вторник, 7 мая, в рамках расследования дел Евромайдана»

Генеральная прокуратура ждет сегодня президента Петра Порошенко для дополнительного допроса по делам Майдана. Об этом «Українським Новинам» сообщил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. Допрос назначен на 10:00. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев. Также от него ожидают подписания протокола допроса, который состоялся в ноябре 2016 года.

Обновлено в 13:14 Генеральна прокуратура повторно викликатиме президента України Петра Порошенка на допит як свідка у справах Майдану. Про це сказав керівник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, повідомляє телеканал Еспресо. #Еспресо #Горбатюк #допит #Порошенко #ГПУ Telegram - https://t.me/espresotb