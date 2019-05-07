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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 13:14
· ГПУ · Допрос
Сегодня Порошенко ждут на допрос в ГПУ

Сегодня Порошенко ждут на допрос в ГПУ (10 новостей)

«Президент Петр Порошенко на допрос в Генеральную прокуратуру Украины во вторник, 7 мая, в рамках расследования дел Евромайдана»

Генеральная прокуратура ждет сегодня президента Петра Порошенко для дополнительного допроса по делам Майдана. Об этом «Українським Новинам» сообщил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. Допрос назначен на 10:00. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев. Также от него ожидают подписания протокола допроса, который состоялся в ноябре 2016 года.

Обновлено в 13:14 Генеральна прокуратура повторно викликатиме президента України Петра Порошенка на допит як свідка у справах Майдану. Про це сказав керівник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, повідомляє телеканал Еспресо. #Еспресо #Горбатюк #допит #Порошенко #ГПУ Telegram - https://t.me/espresotb

ФОТО К НОВОСТИ: «Сегодня Порошенко ждут на допрос в ГПУ»
Фото Сегодня Порошенко ждут на допрос в ГПУ
Фото Сегодня Порошенко ждут на допрос в ГПУ
Фото Порошенко не пришел на допрос по делу Евромайдана, – Горбатюк
Фото Порошенко, не явившись на допрос в ГПУ, поставил себя выше закона - Горбатюк
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  07.05.19, 07:00 Генеральная прокуратура ждет сегодня президента Петра Порошенко для дополнительного допроса по делам Майдана. Об этом Українським Новинам сообщил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.05.19, 10:26 Президент Петр Порошенко не пришел на дополнительный допрос в качестве свидетеля в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования дел Евромайдана.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.05.19, 10:26 Президент Петр Порошенко на допрос в Генеральную прокуратуру Украины во вторник, 7 мая, в рамках расследования дел Евромайдана.
Фокус Фокус  ·  07.05.19, 11:00 Представитель Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что президент Петр Порошенко не пришел в суд, где его должны были допросить в деле по Евромайдану. Об этом сообщил Горбатюк Громадське. По его словам,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  07.05.19, 11:16 Сегодня, 7 мая, действующий президент Петро Порошенко не пришел на допрос по приглашению Генпрокуратуры. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  07.05.19, 11:53 В своих выступлениях Президент Петр Порошенко отмечал, что на протяжении пяти лет своей каденции отстаивал верховенство права. Однако, сегодня он так и не явился на допрос в ГПУ, так что это демонстрирует,…
Униан Униан  ·  07.05.19, 12:14 Руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк также отметил, что таким образом президент Петр Порошенко продемонстрировал свое истинное отношение к соблюдению принципа верховенства…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  07.05.19, 13:14 Генеральна прокуратура повторно викликатиме президента України Петра Порошенка на допит як свідка у справах Майдану. Про це сказав керівник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк,…
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