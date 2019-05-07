Сегодня Порошенко ждут на допрос в ГПУ

Генеральная прокуратура ждет сегодня президента Петра Порошенко для дополнительного допроса по делам Майдана. Об этом «Українським Новинам» сообщил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. Допрос назначен на 10:00. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев. Также от него ожидают подписания протокола допроса, который состоялся в ноябре 2016 года.
Обновлено в 13:14 Генеральна прокуратура повторно викликатиме президента України Петра Порошенка на допит як свідка у справах Майдану. Про це сказав керівник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, повідомляє телеканал Еспресо. #Еспресо #Горбатюк #допит #Порошенко #ГПУ Telegram - https://t.me/espresotb