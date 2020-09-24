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Сегодня последний день регистрации кандидатов на выборы (4 новости) «25 вересня кандидати вже не зможуть подати документи для участі в виборах»

В четверг, 24 сентября, завершается подача документов на регистрацию кандидатов на местных выборах. Об этом напоминает Центральная избирательная комиссия.

До 24 сентября включительно документы подаются в территориальную избирательную комиссию.

Чтобы зарегистрироваться кандидатом в депутаты областного, районного, городского, районного в городе, сельского, поселкового совета (территориальной громады с количеством избирателей 10 тыс. и более), нужно подать в частности решение собрания, конференции о выдвижении кандидатов, избирательный список, предвыборную программу местной организации партии, документ о внесении денежного залога партийной организацией, автобиографии кандидатов.

К примеру размер денежного залога для избирательного списка в Киевский городской совет - 469 066 грн, Львовский - 131 290 грн, Одесский - 153 372, Харьковский - 229 117 грн.

Не позднее чем на 5 день со дня получения заявления о регистрации и необходимых сопроводительных документов ТИК регистрирует или отказывает в регистрации кандидата.

До 5 октября включительно кандидат может обратиться в теризбирком с заявлением об отказе от баллотирования, отмену регистрации.