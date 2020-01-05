Сегодня снег выпадет только на западе и востоке (8 новостей) «В Киеве завтра существенных осадков не ожидается, температура воздуха до +2»

В воскресенье, 5 января, в Украине ожидается мокрый снег на западе и востоке, на юге - дождь, а на остальной территории страны облака, туман и морось. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook. "В Украине будет выпадать снег на Западе и Востоке, на Юге - дождь, а на остальной те

Обновлено в 10:00 Ночью температура воздуха на всей территории Украины, кроме Закарпатской области, составит от 0 до +2. На Закарпатье ожидается -1 +1 ночью. Днем температура составит также от 0 до +2. В западных, северных и центральных регионах прогнозируют мокрый снег с дождем.…

Обновлено в 10:17 В воскресенье, 5 января, по всей территории Украины днем ожидается плюсовая температура, при этом во всех областях синоптики прогнозируют осадки, передает FaceNews.ua.Практически во всех регионах страны днем будет от 0 до 2 градусов тепла.