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ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 10:17
· Дождь · Похолодание · Синоптик · Территория страны · Январь
Сегодня снег выпадет только на западе и востоке

Сегодня снег выпадет только на западе и востоке (8 новостей)

«В Киеве завтра существенных осадков не ожидается, температура воздуха до +2»

В воскресенье, 5 января, в Украине ожидается мокрый снег на западе и востоке, на юге - дождь, а на остальной территории страны облака, туман и морось. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook. "В Украине будет выпадать снег на Западе и Востоке, на Юге - дождь, а на остальной те

Обновлено в 10:00 Ночью температура воздуха на всей территории Украины, кроме Закарпатской области, составит от 0 до +2. На Закарпатье ожидается -1 +1 ночью. Днем температура составит также от 0 до +2. В западных, северных и центральных регионах прогнозируют мокрый снег с дождем.…

Обновлено в 10:17 В воскресенье, 5 января, по всей территории Украины днем ожидается плюсовая температура, при этом во всех областях синоптики прогнозируют осадки, передает FaceNews.ua.Практически во всех регионах страны днем будет от 0 до 2 градусов тепла.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сегодня снег выпадет только на западе и востоке»
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  05.01.20, 08:03 В Киеве завтра существенных осадков не ожидается, температура воздуха до +2
Телеграф Телеграф  ·  05.01.20, 08:15 В ближайшие дни в Украине местами будет небольшой мокрый снег, в западных областях – сильный ветер.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  05.01.20, 08:28 Сегодня, 5 января, в Украине снег выпадет только на западе и востоке. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.В южных регионах будет дождь, на остальной территории - облачно, туман, морось. В…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  05.01.20, 09:33 Сегодня в Украине ожидают облачную погоду - местами небольшой мокрый снег и дождь, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр."Местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах Прикарпатья местами гололедица",…
РБК Украина РБК Украина  ·  05.01.20, 10:00 Погода в Украине в воскресенье, 5 января, будет облачная, практически на всей территории страны ожидается мокрый снег с дождем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.Ночью…
Facenews Facenews  ·  05.01.20, 10:17 В воскресенье, 5 января, по всей территории Украины днем ожидается плюсовая температура, при этом во всех областях синоптики прогнозируют осадки, передает FaceNews.ua.Практически во всех регионах страны…
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