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Сегодня Украину ожидает транспортный коллапс: когда лучше не выезжать

Сегодня Украину ожидает транспортный коллапс: когда лучше не выезжать (3 новости)

«Украинские автомобилисты готовят акцию протеста против непомерно высоких цен на топливо. Продлится она с 9:00 до 10:00 часов утра»

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UAinfo UAinfo  ·  11.10.18, 06:48 Украинские автомобилисты готовят акцию протеста против непомерно высоких цен на топливо. Продлится она с 9:00 до 10:00 часов утра.
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Сегодня Украину ожидает транспортный коллапс: когда лучше не выезжать

Сегодня Украину ожидает транспортный коллапс: когда лучше не выезжать
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