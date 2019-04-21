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Комментарии Комментарии · · Обновлено в 11:28
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Сегодня в Украине проходит второй тур выборов Президента

Сегодня в Украине проходит второй тур выборов Президента (7 новостей)

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ЦИК должен подвести итоги не позже 1 мая В воскресенье, 21 апреля, в Украине началось голосование во втором туре выборов президента. Голосование продлится до 20:00. В избирательный бюллетень включены два кандидата: шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Результаты голосования рассчитываются от количества действительных бюллетеней, соответственно бюллетени без пометок, с несколькими пометками или преднамеренно испорченные не повлияют на итог выборов. Центральная избирательная комиссия обязана установить результаты выборов не позднее 1 мая, инаугурация избранного Президента должна состояться не позднее 31 мая. По информации "Интерфакс-Украина", для проведения выборов 21 апреля по всей Украине создано 199 избирательных округов, также есть еще один заграничный избирательный округ, которые включают в себя 29982 избирательных участка. Ориентировочное количество избирателей, включенных в списки на этих округах, составляет 30 млн 311 тыс. 492. Среди них 449 тыс. 175 избирателя могут проголосовать за границей. Как сообщали "Комментарии" Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении иска наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты.

Обновлено в 11:12 Полиция проверяет эту информацию та фиксирует нарушение.

Обновлено в 11:28 Центральная избирательная комиссия констатирует, что в Украине в воскресенье открылись все избирательные участки, за исключением одного, находящегося на линии разграничения – в с.Лебединское Волновахского района Донецкой области.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сегодня в Украине проходит второй тур выборов Президента»
Фото Сегодня в Украине проходит второй тур выборов Президента
Фото В Украине начался второй тур президентских выборов
Фото В Донецкой области не открылся избирательный участок - Князев
Фото В Киевской области во время голосования гражданин сбежал с бюллетенем с избирательного участка
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  21.04.19, 08:35 В воскресенье, 21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента. Голосование продлится до 20:00, передают Українськi Новини. Проголосовать смогут 30,3 млн граждан, в…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  21.04.19, 10:22 Один избирательный участок не открылся в воскресенье на территории Донецкой области – в с. Лебединское Волновахского района.
Канал 112 Канал 112  ·  21.04.19, 10:28 На территории Донецкой области не открылся один избирательный участок. Об этом во время брифинга, трансляцию которого вел "112 Украина", сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.  "Нацполиция…
Голос.UA Голос.UA  ·  21.04.19, 10:45 Утром 21 апреля,  в день голосования во 2 туре выборов президента, на территории Донецкой области не открылся один избирательный участок. Об этом во время брифинга сообщил глава Национальной полиции Сергей…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  21.04.19, 11:12 Полиция проверяет эту информацию та фиксирует нарушение.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  21.04.19, 11:28 Центральная избирательная комиссия констатирует, что в Украине в воскресенье открылись все избирательные участки, за исключением одного, находящегося на линии разграничения – в с.Лебединское Волновахского…
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