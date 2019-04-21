Сегодня в Украине проходит второй тур выборов Президента

ЦИК должен подвести итоги не позже 1 мая В воскресенье, 21 апреля, в Украине началось голосование во втором туре выборов президента. Голосование продлится до 20:00. В избирательный бюллетень включены два кандидата: шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Результаты голосования рассчитываются от количества действительных бюллетеней, соответственно бюллетени без пометок, с несколькими пометками или преднамеренно испорченные не повлияют на итог выборов. Центральная избирательная комиссия обязана установить результаты выборов не позднее 1 мая, инаугурация избранного Президента должна состояться не позднее 31 мая. По информации "Интерфакс-Украина", для проведения выборов 21 апреля по всей Украине создано 199 избирательных округов, также есть еще один заграничный избирательный округ, которые включают в себя 29982 избирательных участка. Ориентировочное количество избирателей, включенных в списки на этих округах, составляет 30 млн 311 тыс. 492. Среди них 449 тыс. 175 избирателя могут проголосовать за границей. Как сообщали "Комментарии" Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении иска наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты.

Обновлено в 11:12 Полиция проверяет эту информацию та фиксирует нарушение.

Обновлено в 11:28 Центральная избирательная комиссия констатирует, что в Украине в воскресенье открылись все избирательные участки, за исключением одного, находящегося на линии разграничения – в с.Лебединское Волновахского района Донецкой области.