  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Сегодня Великий вторник: как отмечают день и основные запреты
Общество
Голос.UA Голос.UA ·
· Город · Апрель · Натуральный камень · Украшения · Чорнобильці
Сегодня Великий вторник: как отмечают день и основные запреты

Сегодня Великий вторник: как отмечают день и основные запреты (4 новости)

«Это второй день Страстной седмицы - последней недели сорокадневного поста, который заканчивается Пасхой»

23 апреля - Великий вторник, второй день Страстной седмицы. Содержание службы Великого вторника напоминает верующим о событиях, произошедших после того, как Иисус Христос пришёл в город Иерусалим. Согласно Евангелиям, во вторник утром Христос пришёл в Иерусалимский храм, где в последний раз проповедовал перед народом. Он произнёс обличительную речь о лицемерии фарисеев, которые хитростью и льстивыми словами хотели «запутать» Иисуса и дать повод донести на него римским властям. Они спросили: «Как Тебе кажется? Позволительно ли давать подать кесарю или нет?» (Ин. 8, 49). Стоило Христу ответить «да», как фарисеи бы обвинили его в поддержке римских властей, ответ «нет» мог послужить предлогом объявить Иисуса мятежником. Но Христос попросил принести римскую монету, динарий, на которой было отчеканено изображение императора, кесаря, и сказал: «Итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22, 21). Богословский смысл этих слов заключался в том, что светской власти не стоит вмешиваться в дела веры, а учение Христа находится вне политики. Покинув храм, Христос поведал своим ученикам о грядущих событиях – о разрушении Иерусалима и о Втором пришествии Спасителя. Пророчество о судьбе столицы иудеев сбылось в 70 году н. э., когда город Иерусалим был взят штурмом и разрушен до основания императором Титом. На вопрос учеников, когда именно ждать Второго пришествия, Христос ответил уклончиво и посоветовал в любой момент быть готовыми к встрече с Богом, «потому что не знаете, в который час Господь ваш придёт» (Мф. 24, 42). Из всех Евангельских наставлений, произнесённых Христом во вторник, Церковь особенно почитает притчу о десяти девах. Притча повествует о том, как десять дев, взяв свои светильники, вышли навстречу Жениху. Пять мудрых дев взяли с собой запас масла для ламп, тогда как другие пять дев не подумали об этом. В полночь оказалось, что у пяти неразумных дев масло закончилось и светильники перестали гореть. Мудрые же девы воспользовались запасом масла – их светильники не потухли. Пока остальные девы покупали масло, двери дома, куда они должны были войти для встречи с Женихом, уже затворились. В этой притче девы символично обозначают христиан, светильники – человеческие души, а масло для ламп – добрые дела. Жених же в этом сказании – сам Иисус Христос. Мораль притчи состоит в том, что мудрым христианам следует заранее «запасаться» добрыми и благими делами, и огонь души их не погаснет до прихода Спасителя (Страшного Суда). Когда именно грядёт это событие, Христос вновь не упоминает прямо, а лишь наставляет: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, когда придёт Сын Человеческий» (Мф.25:13). Вторая притча о талантах является как бы продолжением притчи о десяти девах. Таланты – это монеты той эпохи. В притче рассказывается, как Хозяин (символически – Иисус Христос), отправляясь в другую страну, призвал своих рабов (прообраз учеников и последователей Христа) и поручил им своё имение. Одному досталось 5 талантов, другому два, третьему – всего один. После того как Он уехал, тот, кому досталось пять монет, употребил их в дело и приобрёл ещё пять монет, то же самое сделал и второй раб – и получил ещё две монеты. Последний раб, которому достался один талант, закопал его в саду в землю. Когда Хозяин вернулся обратно, то потребовал отчёта о вверенных рабам талантах. Тех, кто приумножил его дары, Он похвалил, а того, кто зар

ФОТО К НОВОСТИ: «Сегодня Великий вторник: как отмечают день и основные запреты»
Фото Великий вторник Страстной недели 2019: заговор на благополучие детей
Фото Сегодня Великий вторник: как отмечают день и основные запреты
Фото Великий вторник 2019: что можно и нельзя делать в этот день
Фото Сегодня Великий вторник: значение второго дня Страстной недели  
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главред Главред  ·  23.04.19, 05:12 Что делать перед Пасхой, чтоб дети здоровыми были / 1zoom.ru 23 апреля отмечается Великий вторник 2019. О том, что можно есть по дням и какие читать молитвы в какой день Страстной недели 2019 –...
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  23.04.19, 06:10 Сегодня, 23 апреля, православные христиане празднуют Великий вторник, относящийся к Страстной неделе. Праздник считается последним днем приготовления к Пасхе, после чего любая работа по дому будет нежелательной.…
Униан Униан  ·  23.04.19, 07:30 Это второй день Страстной седмицы - последней недели сорокадневного поста, который заканчивается Пасхой.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Сегодня Великий вторник: как отмечают день и основные запреты

Сегодня Великий вторник: как отмечают день и основные запреты
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП

Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
&quot;Игра престолов&quot; 8 сезон 3 серия: опубликован трейлер эпизода

"Игра престолов" 8 сезон 3 серия: опубликован трейлер эпизода
Великий понедельник: что можно и нельзя делать, традиции и правила

Великий понедельник: что можно и нельзя делать, традиции и правила
Львів’янка Оксана Муха стала переможницею 9-го сезону шоу «Голос країни»

Львів’янка Оксана Муха стала переможницею 9-го сезону шоу «Голос країни»
Зеленскому полиция вручила админпротокол за демонстрацию заполненного бюллетеня

Зеленскому полиция вручила админпротокол за демонстрацию заполненного бюллетеня
Папа Римский в своей речи на Пасху вспомнил Украину

Папа Римский в своей речи на Пасху вспомнил Украину
Украинцы в Польше пришли на избирательные участки

Украинцы в Польше пришли на избирательные участки
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло трехсот человек

Число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло трехсот человек
&quot;Это слепота!&quot; Познер раскритиковал Россию из-за разгромной победы Зеленского

"Это слепота!" Познер раскритиковал Россию из-за разгромной победы Зеленского
&quot;Как ребенок&quot;: тренер Надаля рассказал о сотрудничестве с испанцем

"Как ребенок": тренер Надаля рассказал о сотрудничестве с испанцем
В Киеве на два дня полностью отключат воду: список адресов

В Киеве на два дня полностью отключат воду: список адресов
Хотел разжиться деньгами: под Киевом мужчина избил арматурой прохожего и отобрал телефон

Хотел разжиться деньгами: под Киевом мужчина избил арматурой прохожего и…
Храм святих апостолів у безбожні часи

Храм святих апостолів у безбожні часи
Черноморец провел тренировку во Львове

Черноморец провел тренировку во Львове
Гройсман сообщил, что уйдет из команды Порошенко

Гройсман сообщил, что уйдет из команды Порошенко
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.