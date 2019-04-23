Сегодня Великий вторник: как отмечают день и основные запреты

23 апреля - Великий вторник, второй день Страстной седмицы. Содержание службы Великого вторника напоминает верующим о событиях, произошедших после того, как Иисус Христос пришёл в город Иерусалим. Согласно Евангелиям, во вторник утром Христос пришёл в Иерусалимский храм, где в последний раз проповедовал перед народом. Он произнёс обличительную речь о лицемерии фарисеев, которые хитростью и льстивыми словами хотели «запутать» Иисуса и дать повод донести на него римским властям. Они спросили: «Как Тебе кажется? Позволительно ли давать подать кесарю или нет?» (Ин. 8, 49). Стоило Христу ответить «да», как фарисеи бы обвинили его в поддержке римских властей, ответ «нет» мог послужить предлогом объявить Иисуса мятежником. Но Христос попросил принести римскую монету, динарий, на которой было отчеканено изображение императора, кесаря, и сказал: «Итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22, 21). Богословский смысл этих слов заключался в том, что светской власти не стоит вмешиваться в дела веры, а учение Христа находится вне политики. Покинув храм, Христос поведал своим ученикам о грядущих событиях – о разрушении Иерусалима и о Втором пришествии Спасителя. Пророчество о судьбе столицы иудеев сбылось в 70 году н. э., когда город Иерусалим был взят штурмом и разрушен до основания императором Титом. На вопрос учеников, когда именно ждать Второго пришествия, Христос ответил уклончиво и посоветовал в любой момент быть готовыми к встрече с Богом, «потому что не знаете, в который час Господь ваш придёт» (Мф. 24, 42). Из всех Евангельских наставлений, произнесённых Христом во вторник, Церковь особенно почитает притчу о десяти девах. Притча повествует о том, как десять дев, взяв свои светильники, вышли навстречу Жениху. Пять мудрых дев взяли с собой запас масла для ламп, тогда как другие пять дев не подумали об этом. В полночь оказалось, что у пяти неразумных дев масло закончилось и светильники перестали гореть. Мудрые же девы воспользовались запасом масла – их светильники не потухли. Пока остальные девы покупали масло, двери дома, куда они должны были войти для встречи с Женихом, уже затворились. В этой притче девы символично обозначают христиан, светильники – человеческие души, а масло для ламп – добрые дела. Жених же в этом сказании – сам Иисус Христос. Мораль притчи состоит в том, что мудрым христианам следует заранее «запасаться» добрыми и благими делами, и огонь души их не погаснет до прихода Спасителя (Страшного Суда). Когда именно грядёт это событие, Христос вновь не упоминает прямо, а лишь наставляет: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, когда придёт Сын Человеческий» (Мф.25:13). Вторая притча о талантах является как бы продолжением притчи о десяти девах. Таланты – это монеты той эпохи. В притче рассказывается, как Хозяин (символически – Иисус Христос), отправляясь в другую страну, призвал своих рабов (прообраз учеников и последователей Христа) и поручил им своё имение. Одному досталось 5 талантов, другому два, третьему – всего один. После того как Он уехал, тот, кому досталось пять монет, употребил их в дело и приобрёл ещё пять монет, то же самое сделал и второй раб – и получил ещё две монеты. Последний раб, которому достался один талант, закопал его в саду в землю. Когда Хозяин вернулся обратно, то потребовал отчёта о вверенных рабам талантах. Тех, кто приумножил его дары, Он похвалил, а того, кто зар