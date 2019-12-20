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Сегодня входит в оборот монета в 5 гривен (8 новостей) «Сегодня, 20 декабря, в оборот вводится монета номиналом 5 гривен»

Национальный банк Украины ввел в обращение монету номиналом 5 гривен. На них, как и на банкноте, изображен Богдан Хмельницкий.

Новыми монетами можно рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующих номиналов, причем неограниченный период времени – пока монеты постепенно не вытеснят банкноты в обороте.

Специально изыматься из обращения банкноты номиналом 5 и 10 гривен не будут. Об этом на брифинге сказал директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

Монета номиналом в 5 гривен – почти на 2 миллиметра больше в диаметре по сравнению с двухгривневой. Ее вес – 5,2 грамма.

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Монета номиналом в 5 гривен / Иллюстрация НБУ

На 2020 год запланирован также выпуск монеты стоимостью 10 гривен. Точной даты пока нет.

Монета номиналом в 10 гривен / Иллюстрация НБУ

Отметим, что с апреля 2018 года НБУ ввел в оборот монеты номиналом 1 и 2 гривны, а в октябре 2019 года вывел из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

Для чего вводят новые банкноты и выводят из обращения монеты?

В Нацбанке считают, что все это увеличит удобство расчетов украинцев, а также приведет к большей экономии бюджета. В частности потому, что государство уменьшит расходы на чеканку новых монет малых номиналов.

После завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала – номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12 номиналов.

Обновлено в 11:18 Сегодня, 20 декабря, в оборот вводится монета номиналом 5 гривен.