Сегодня возобновится чемпионат Германии по футболу

"Боруссия" – "Шальке". Сегодня классическое противостояние дортмундской "Боруссии" и "Шальке" даст долгожданный рестарт сезона в немецкой футбольной Бундеслиге. Смотреть матч "Боруссия" – "Шальке" можно на канале "Футбол 1", а онлайн-трансляция поединка начнется на 112.ua в 16:00.

16 мая, 16:30Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"Чемпионат Германии, 26-й тур"Боруссия" – "Шальке"

Чемпионат Германии первым из топовых турниров Европы возобновляет сезон после двухмесячного карантина, связанного с пандемией коронавируса Covid-19. И болельщиков сразу же ждет рурское дерби, которое зачастую проходит ярко. В этот раз изюминки противостоянию "Боруссии" и "Шальке" добавят непривычные для такого матча пустые трибуны, а также "карантинные" пять замен в матче.

"Боруссия" идет на втором месте в турнирной таблице с отставанием в 4 очка от "Баварии". "Шальке" пока что идет на шестом месте, но больше ведет борьбу за то, чтобы не свалиться в середину таблицы. До перерыва игра команды бы...

Обновлено в 13:00 Чемпионат Германии первым из топовых турниров Европы возобновляет сезон после двухмесячного карантина, связанного с пандемией коронавируса Covid-19. И болельщиков сразу же ждет рурское дерби, которое зачастую проходит ярко. В этот раз изюминки противостоянию "Боруссии" и "Шальке" добавят непривычные для такого матча пустые трибуны, а также "карантинные" пять замен в матче.