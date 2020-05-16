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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 13:00
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Сегодня возобновится чемпионат Германии по футболу

Сегодня возобновится чемпионат Германии по футболу (4 новости)

«"Боруссия" – "Шальке": Сегодня состоится матч чемпионата Германии»

"Боруссия" – "Шальке". Сегодня классическое противостояние дортмундской "Боруссии" и "Шальке" даст долгожданный рестарт сезона в немецкой футбольной Бундеслиге. Смотреть матч "Боруссия" – "Шальке" можно на канале "Футбол 1", а онлайн-трансляция поединка начнется на 112.ua в 16:00.

16 мая, 16:30Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"Чемпионат Германии, 26-й тур"Боруссия" – "Шальке" 

Чемпионат Германии первым из топовых турниров Европы возобновляет сезон после двухмесячного карантина, связанного с пандемией коронавируса Covid-19. И болельщиков сразу же ждет рурское дерби, которое зачастую проходит ярко. В этот раз изюминки противостоянию "Боруссии" и "Шальке" добавят непривычные для такого матча пустые трибуны, а также "карантинные" пять замен в матче.

"Боруссия" идет на втором месте в турнирной таблице с отставанием в 4 очка от "Баварии". "Шальке" пока что идет на шестом месте, но больше ведет борьбу за то, чтобы не свалиться в середину таблицы. До перерыва игра команды бы...

Обновлено в 13:00 Чемпионат Германии первым из топовых турниров Европы возобновляет сезон после двухмесячного карантина, связанного с пандемией коронавируса Covid-19. И болельщиков сразу же ждет рурское дерби, которое зачастую проходит ярко. В этот раз изюминки противостоянию "Боруссии" и "Шальке" добавят непривычные для такого матча пустые трибуны, а также "карантинные" пять замен в матче.

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Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  16.05.20, 10:29 И состоится Рурское дерби
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