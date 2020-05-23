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Сегодня вступают в силу большинство норм закона об администрировании налогов

Сегодня вступают в силу большинство норм закона об администрировании налогов (3 новости)

«Совершенствуется и система администрирования налогов»

В субботу, 23 мая, вступает в силу большинство норм закона № 466-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» (ранее законопроект № 1210). Соответствующий документ накануне, 22 мая, опубликован в парламентском издании «Голос Украины». Закон предусматривает ряд изменений, направленных на усовершенствование и упрощение системы администрирования налогов, ее согласование с мировыми стандартами. Также он имеет целью внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементации положений Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS). Кроме того, предусмотренные документом изменения обеспечивают необходимые у...

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Новый Регион Новый Регион  ·  23.05.20, 17:17 Сегодня вступают в силу большинство норм закона об администрировании налогов 23.05.
Телеграф Телеграф  ·  23.05.20, 23:23 Совершенствуется и система администрирования налогов.
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