Сегодня вступают в силу большинство норм закона об администрировании налогов

В субботу, 23 мая, вступает в силу большинство норм закона № 466-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» (ранее законопроект № 1210). Соответствующий документ накануне, 22 мая, опубликован в парламентском издании «Голос Украины». Закон предусматривает ряд изменений, направленных на усовершенствование и упрощение системы администрирования налогов, ее согласование с мировыми стандартами. Также он имеет целью внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементации положений Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS). Кроме того, предусмотренные документом изменения обеспечивают необходимые у...