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Селена Гомес попала в психиатрическую больницу

Селена Гомес попала в психиатрическую больницу (4 новости)

«Селена Гомес была госпитализирована в психиатрическую больницу из-за эмоционального расстройства, которое возникло после операции»

Американская певица 26-летняя Селена Гомес за последние две недели дважды попадала в психиатрическую больницу. Звезда переживает эмоциональный срыв. Сначала сильный стресс вызвало снижение лейкоцитов в крови. Второй - врачи отказались выписать знаменитость из медицинского учреждения.

Гомес начала тщательно следить за своим здоровьем после прошлогодней трансплантации почки от своей подруги Франсии Райс. В конце сентября певица прошла обследование в лос-анджелесской больнице. Результаты показали снижение лейкоцитов, сообщает TMZ.

Из-за неудовлетворительного состояния здоровья врачи отказались выписывать Гомес. Тогда у нее произошел второй срыв. В психиатрической больнице Селена проходит диалектическую поведенческую терапию - метод, который снижает риски интенсивной эмоциональной реакции и суицидального поведения. К ней звезда уже прибегала ранее.

Переглянути цей допис в Instagram Mood lol (I was looking at myself in the mirror -like an idiot!) Update: taking a social media break. Again. As much as I am grateful for the voice that social media gives each of us, I am equally grateful to be able to step back and live my life present to the moment I have been given. Kindness and encouragement only for a bit! Just remember- negative comments can hurt anybody's feelings. Obvi.

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Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez) 23 Вер 2018 р. о 4:37 PDT

Серьезные психические расстройства в Селены Гомес проявились в начале года. Их вызвали расставания с певцом The Weeknd, известие о женитьбе бывшего Джастина Бибера и заболевания волчанкой. Через него звезде пришлось трансплантировать почку. Гомес 2 недели лечилась от депрессии.

23 сентября певица заявила, что уходит из социальных сетей на неопределенный срок. Перед этим сделала заявление в Instagram, что страдает от депрессии уже около 5 лет.

ФОТО К НОВОСТИ: «Селена Гомес попала в психиатрическую больницу»
Фото Селена Гомес попала в психиатрическую больницу
Фото Селена Гомес попала в психиатрическую больницу
Фото Селену Гомес пытаются уберечь от суицида
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