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Селена Гомес впервые показала огромный шрам

Селена Гомес впервые показала огромный шрам (3 новости)

«Певица больше не стесняется своего тела»

Похудевшая американская певица Селена Гомес снялась в купальнике и впервые показала огромный шрам. Откровенным фото она поделилась со своими подписчиками в Instagram.

На кадре певица позирует в слитном голубом купальнике, с молнией на груди. Она подняла руки вверх, а одну ногу отставила в сторону. На внутренней стороне бедра от зоны бикини на ноге звезды виден крупный шрам.

Последствия операции по пересадке почки звезда показала впервые. В комментарии она отметила, что после хирургического вмешательства она подбирала одежду, которая скрывала шрам.

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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  25.09.20, 09:56 Известная американская певица Селена Гомес снялась впервые показала огромный шрам.
Факты Факты  ·  25.09.20, 12:03 Певица больше не стесняется своего тела
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