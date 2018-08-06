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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 13:42
Селезнев принес Акхисару победу в Суперкубке Турции

Селезнев принес Акхисару победу в Суперкубке Турции (6 новостей и 1 видео)

«Женя забил и с игры, и в серии пенальти»

Украинский форвард Евгений Селезнев принес победу "Акхисару" в поединке за Суперкубок Турции. Команда украинца в серии пенальти обыграла "Галатасарай" (1:1, 5:4 по пенальти).

Селезнев сыграл главную роль в этом триумфе: его мастерский гол на 5-й минуте позволял "Акхисару" вести в счете практически весь матч, однако швейцарец Эрен Дердийок на 79-й минуте после быстрой атаки своей команды восстановил преимущество и перевел игру в экстра-тайм. За 30 дополнительных минут команды не забивали.

Украинец и в серии одиннадцатиметровых ударов оказался точным, забив пятый пенальти. А вот Бафетимби Гомис, который пробивал с точки после него, промазал, в результате чего удар Евгения оказался решающим.

После матча Евгений Селезнев получил приз лучшего игрока матча из рук президента Федерации футбола Турции Йылдырыма Демирорена.

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Обновлено в 10:50 Селезнев сыграл главную роль в этом триумфе: его мастерский гол на 5-й минуте позволял "Акхисару" вести в счете практически весь матч, однако швейцарец Эрен Дердийок на 79-й минуте после быстрой атаки своей команды восстановил преимущество и перевел игру в экстра-тайм.…

Обновлено в 13:42 Футбольный сезон 201819 гг. в Труции открылся матчем за Суперкубок страны между "Галатасараем" и "Акхисарспором".

ФОТО К НОВОСТИ: «Селезнев принес Акхисару победу в Суперкубке Турции»
Фото Селезнев помог Акхисару завоевать Суперкубок Турции
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Фото Селезнев выиграл Суперкубок Турции и стал лучшим игроком матча
Фото Украинский футболист Евгений Селезнев стал обладателем Суперкубка Турции, забив с игры и в серии послематчевых пенальти
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Телеграф Телеграф  ·  06.08.18, 07:26 Украинский нападающий стал обладателем Суперкубка Турции.
Terrikon Terrikon  ·  06.08.18, 08:13 Нападающий сборной Украины Евгений Селезнёв продолжает феерить в Турции. Минувшим вечером его "Акхисар" одержал победу над "Галатасараем" и выиграл Суперкубок страны
РБК Украина РБК Украина  ·  06.08.18, 09:08 Украинский нападающий Евгений Селезнев в составе своей команды "Акхисар Беледиеспор" стал обладателем Суперкубка Турции-2018. Об этом сообщает Федерация футбола Украины.Селезнев вышел в стартовом составе…
ТСН ТСН  ·  06.08.18, 10:38 Женя забил и с игры, и в серии пенальти.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
АТН АТН  ·  06.08.18, 13:42 Футбольный сезон 201819 гг. в Труции открылся матчем за Суперкубок страны между "Галатасараем" и "Акхисарспором".
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