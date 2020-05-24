Село на Закарпатье закрыли на карантин: у 28 жителей коронавирус (6 новостей) «На выезде из села установили КПП»

Село Ворочево Перечинского района Закарпатской области закрывают на карантин. Об этом сообщает Закарпатская ОГА в Facebook в воскресенье, 24 мая.

"У 28 жителей села Ворочево Перечинского района подтвержден COVID-19, по данным Закарпатского областного лабораторного центра. В связи с этим в Закарпатской ОГА состоялось заседание комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации. Руководитель работ издал распоряжение, по которому в пределах села Ворочево с 24 мая 2020 года установят карантинную зону и обустроят контрольно-пропускной пункт на въезде и выезде", - сказано в сообщении.

Село находится в пригороде райцентра Перечин, поэтому тем жителям села, которые работают в учреждениях здравоохранения, учреждениях, организациях, других объектах критической инфраструктуры, в селе, которое является пригородным для районного центра Перечин, выдадут специальные пропуска для перемещения через КПП.

Также запланированы дезинфекционные мероприятия в жилых, производственных, уче...