  1. Главная
  2. Новости
  3. Село на Закарпатье закрыли на карантин: у 28 жителей коронавирус
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· Карантин · Facebook · Область
Село на Закарпатье закрыли на карантин: у 28 жителей коронавирус

Село на Закарпатье закрыли на карантин: у 28 жителей коронавирус (6 новостей)

«На выезде из села установили КПП»

Село Ворочево Перечинского района Закарпатской области закрывают на карантин. Об этом сообщает Закарпатская ОГА в Facebook в воскресенье, 24 мая.

"У 28 жителей села Ворочево Перечинского района подтвержден COVID-19, по данным Закарпатского областного лабораторного центра. В связи с этим в Закарпатской ОГА состоялось заседание комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации. Руководитель работ издал распоряжение, по которому в пределах села Ворочево с 24 мая 2020 года установят карантинную зону и обустроят контрольно-пропускной пункт на въезде и выезде", - сказано в сообщении.

Село находится в пригороде райцентра Перечин, поэтому тем жителям села, которые работают в учреждениях здравоохранения, учреждениях, организациях, других объектах критической инфраструктуры, в селе, которое является пригородным для районного центра Перечин, выдадут специальные пропуска для перемещения через КПП.

Также запланированы дезинфекционные мероприятия в жилых, производственных, уче...

ФОТО К НОВОСТИ: «Село на Закарпатье закрыли на карантин: у 28 жителей коронавирус»
Фото Вспышка COVID-19: на Закарпатье село закрыли на карантин
Фото Село на Закарпатье закрыли на карантин: у 28 жителей коронавирус
Фото Село на Закарпатье закрыли на карантин из-за COVID
Фото На Закарпатті спалах коронавірусу. Село закрили на карантин
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.05.20, 14:36 В селе Ворочево Перечинского района на Закарпатье коронавирусную болезнь подтвердили у 28 жителей. Въезд и выезд в село перекрыли.
Телеграф Телеграф  ·  24.05.20, 14:43 В связи с распространением коронавируса на Закарпатье закрыли село на карантин.
Обозреватель Обозреватель  ·  24.05.20, 14:58 На выезде из села установили КПП
Главком Главком  ·  24.05.20, 15:03 У межах села Ворочево з 24 травня 2020 року встановлюють карантинну зону та облаштовують контрольно-пропускний пункт на в’їзді та виїзді
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  24.05.20, 15:08 "В 28 жителей села Ворочево Перечинского района подтверждено COVID-19, по данным Закарпатского областного лабораторного центра. В связи с этим в Закарпатской ОГА состоялось заседание комиссии по ликвидации…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Очень полезен для мышц: чем хорош картофель

Очень полезен для мышц: чем хорош картофель
Когда закончится пандемия коронавируса - ученые внезапно изменили прогноз

Когда закончится пандемия коронавируса - ученые внезапно изменили прогноз
Именинница дня: вспоминаем лучшие хиты Русланы

Именинница дня: вспоминаем лучшие хиты Русланы
Барселона включит Фирпо в сделку по Лаутаро

Барселона включит Фирпо в сделку по Лаутаро
В Израиле начался суд над премьер-министром Биньямином Нетаньяху

В Израиле начался суд над премьер-министром Биньямином Нетаньяху
Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Рух уже мыслями, сердцем и таблицей в УПЛ»

Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Рух уже мыслями, сердцем и таблицей в УПЛ»
Китай дал согласие на расследование происхождения вируса SARS-CoV-2

Китай дал согласие на расследование происхождения вируса SARS-CoV-2
МОН представило научные результаты экспедиций украинских полярников

МОН представило научные результаты экспедиций украинских полярников
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.