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Селюк привез в Динамо молодого нигерийца

Селюк привез в Динамо молодого нигерийца (4 новости)

«19-летний футболист будет тренироваться с командой»

На просмотре у "Динамо" находится 19-летний нигерийский футболист Джозеф, который отличается универсальностью и может сыграть сразу на нескольких позициях.

Об этом сообщает Dynamomania.

Нигериец может сыграть как на позиции центрбека, так и опорного полузащитника. Его приезд был ранее анонсирован известным футбольным менеджером Дмитрием Селюком. Можно отметить высокий рост игрока (около 190 см), однако худощавое телосложение.

На просмотре у "Динамо" находится нигериец Джозеф

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Интересно, что у "Динамо" богатый опыт использования в своих рядах нигерийских футболистов. Десять лет в составе киевлян успешно выступал Айила Юссуф, оставили заметный след в истории клуба Лукман Аруна и Браун Идейе.

"Динамо" 24 апреля примет "Шахтер" в матче 25 тура чемпионата Украины, который может стать решающим в борьбе за золотые медали.

Киевляне после 24 туров идут на втором месте чемпионата Украины, отставая от донецкого "Шахтера" на семь пунктов.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Селюк привез в Динамо молодого нигерийца»
Фото Селюк привез в Динамо молодого нигерийца
Фото На просмотре у Динамо 19-летний нигерийский футболист
Фото «Динамо» просмотрит нигерийского защитника Джозефа (фото)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  24.04.19, 13:30 На просмотр в "Динамо" прибыл 19-летний нигерийский футболист Джозеф. Об этом сообщает dynamomania.com. Нигериец может сыграть как на позиции центрбека, так и опорного полузащитника. Его приезд был ранее…
Телеграф Телеграф  ·  24.04.19, 14:42 На просмотре в киевском "Динамо" находится 19-летний нигерийский футболист.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  24.04.19, 16:35 19-летний футболист будет тренироваться с командой
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