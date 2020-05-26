Семь послов США в Украине выступили с поддержкой украинско-американского сотрудничества (4 новости) «У вівторок, 26 травня, Атлантична Рада опублікувала звернення семи Послів США в Україні на підтримку українсько-американської співпраці»

Во вторник, 26 мая, Атлантический Совет опубликовала обращение семи послов США в Украине в поддержку украинского-американского сотрудничества. Обращение было обнародовано после обращения украинских политиков, дипломатов, общественных активистов и экспертов в защиту стратегического партнерства между нашими государствами.

Украинское воззвание было инициировано Киевским форумом по безопасности.

Обмен такими взаимными обращениями является уникальным и беспрецедентным явлением в отношениях Украины и США, что свидетельствует об исключительной важности затронутых тем в обоих документах.

В обращении послов отмечается, что за последние три десятилетия Соединенные Штаты и Украина развили масштабные и прочные отношения, которые служат интересам обеих стран - "стран, которые разделяют ценности демократии, свободы и человеческой свободы": "Успех Украины как независимого, стабильного, демократического государства с сильной рыночной экономикой, укоренившейся в европейские инстит...