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Семь послов США в Украине выступили с поддержкой украинско-американского сотрудничества

Семь послов США в Украине выступили с поддержкой украинско-американского сотрудничества (4 новости)

«У вівторок, 26 травня, Атлантична Рада опублікувала звернення семи Послів США в Україні на підтримку українсько-американської співпраці»

Во вторник, 26 мая, Атлантический Совет опубликовала обращение семи послов США в Украине в поддержку украинского-американского сотрудничества. Обращение было обнародовано после обращения украинских политиков, дипломатов, общественных активистов и экспертов в защиту стратегического партнерства между нашими государствами.

Украинское воззвание было инициировано Киевским форумом по безопасности.

Обмен такими взаимными обращениями является уникальным и беспрецедентным явлением в отношениях Украины и США, что свидетельствует об исключительной важности затронутых тем в обоих документах.

В обращении послов отмечается, что за последние три десятилетия Соединенные Штаты и Украина развили масштабные и прочные отношения, которые служат интересам обеих стран - "стран, которые разделяют ценности демократии, свободы и человеческой свободы": "Успех Украины как независимого, стабильного, демократического государства с сильной рыночной экономикой, укоренившейся в европейские инстит...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.05.20, 19:07 У вівторок, 26 травня, Атлантична Рада опублікувала звернення семи Послів США в Україні на підтримку українсько-американської співпраці
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.05.20, 19:38 Семь послов США в Украине подписали совместное обращение в поддержку украино-американского сотрудничества. Оно было обнародовано пресс-службой Атлантического совета.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.05.20, 20:28 Во вторник, 26 мая, Атлантический Совет опубликовал обращение семи послов США в Украине в поддержку украинско-американского сотрудничества.
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