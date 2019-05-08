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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 12:08
· Гибель · Турист
Семь туристов погибли при сходе лавины на российском Алтае

Семь туристов погибли при сходе лавины на российском Алтае (6 новостей)

«В среду, 8 мая, лавина накрыла группу туристов в Российской Федерации на Алтае, в результате инцидента погибли семь человек»

В Республике Алтай туристическая группа из девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте. Семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ в среду, 8 мая.

"6 мая в районе Южно-Чуйского хребта произошел сход лавины: семь человек погибли, двое выживших только сегодня добрались до села Кош-Агач. Сообщить ранее о происшествии они не могли: там связи не было. Сообщили только сегодня. В 14:00 (10:00 по Киеву) на место происшествия вылетает вертолет со спасателями из Горно-Алтайска для проведения поисковых работ, извлечения туристов из-под лавины", – рассказал собеседник агентства.

В экстренных службах в свою очередь сообщили, что перед выходом на маршрут группа из Новосибирска зарегистрировалась в подразделении МЧС РФ. Известно, что среди погибших – руководитель туристического клуба Новосибирского госуниверситета Николай Симонов.

Ранее в Швейцарских Альпах в результате схождения лавины погибли четыре лыжника из Германии. Маршрут, по которому шли туристы, не считался опасным.

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Обновлено в 10:47 В среду, 8 мая, лавина накрыла группу туристов в Российской Федерации на Алтае, в результате инцидента погибли семь человек.

Обновлено в 12:08 На Алтае (Российская Федерация) на Южно-Чуйском хребте лавина снесла группу туристов. Из 9 человек выжили лишь двое. Как сообщают Факты, чрезвычайное происшествие случилось еще 6 мая, но известно о нем стало лишь тогда, когда выжившие туристки Наталья Антонова и Екатерина Полянская смогли добраться до ближайшей деревни. Они смогли выйти к людям лишь через два дня после гибели основной части группы, которую лавина накрыла прямо у них на глазах. Вытащить из-под снега никого не удалось. Ранее снежная лавина накрыла группу лыжников в Швейцарии.

ФОТО К НОВОСТИ: «Семь туристов погибли при сходе лавины на российском Алтае»
Фото На Алтае лавина накрыла группу туристов, есть погибшие
Фото На Алтае семь туристов погибли при сходе лавины
Фото Лавина накрыла группу туристов на Алтае: выжили только двое
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РБК Украина РБК Украина  ·  08.05.19, 08:25 В Российской Федерации на Алтае лавина накрыла группу туристов, в результате инцидента погибли семь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.Сообщается, что лавина накрыла группу…
MIGnews MIGnews  ·  08.05.19, 10:47 В среду, 8 мая, лавина накрыла группу туристов в Российской Федерации на Алтае, в результате инцидента погибли семь человек.
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Голос.UA Голос.UA  ·  08.05.19, 12:08 На Алтае (Российская Федерация) на Южно-Чуйском хребте лавина снесла группу туристов. Из 9 человек выжили лишь двое. Как сообщают Факты, чрезвычайное происшествие случилось еще 6 мая, но известно о нем…
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