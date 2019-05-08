Семь туристов погибли при сходе лавины на российском Алтае (6 новостей) «В среду, 8 мая, лавина накрыла группу туристов в Российской Федерации на Алтае, в результате инцидента погибли семь человек»

В Республике Алтай туристическая группа из девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте. Семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ в среду, 8 мая.

"6 мая в районе Южно-Чуйского хребта произошел сход лавины: семь человек погибли, двое выживших только сегодня добрались до села Кош-Агач. Сообщить ранее о происшествии они не могли: там связи не было. Сообщили только сегодня. В 14:00 (10:00 по Киеву) на место происшествия вылетает вертолет со спасателями из Горно-Алтайска для проведения поисковых работ, извлечения туристов из-под лавины", – рассказал собеседник агентства.

В экстренных службах в свою очередь сообщили, что перед выходом на маршрут группа из Новосибирска зарегистрировалась в подразделении МЧС РФ. Известно, что среди погибших – руководитель туристического клуба Новосибирского госуниверситета Николай Симонов.

Ранее в Швейцарских Альпах в результате схождения лавины погибли четыре лыжника из Германии. Маршрут, по которому шли туристы, не считался опасным.

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Обновлено в 10:47 В среду, 8 мая, лавина накрыла группу туристов в Российской Федерации на Алтае, в результате инцидента погибли семь человек.

Обновлено в 12:08 На Алтае (Российская Федерация) на Южно-Чуйском хребте лавина снесла группу туристов. Из 9 человек выжили лишь двое. Как сообщают Факты, чрезвычайное происшествие случилось еще 6 мая, но известно о нем стало лишь тогда, когда выжившие туристки Наталья Антонова и Екатерина Полянская смогли добраться до ближайшей деревни. Они смогли выйти к людям лишь через два дня после гибели основной части группы, которую лавина накрыла прямо у них на глазах. Вытащить из-под снега никого не удалось. Ранее снежная лавина накрыла группу лыжников в Швейцарии.