Семенченко назначен уполномоченным Зеленского по контролю за СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Романа Семенченко Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ Президента №744/2019 от 11 октября.
"Назначить Семенченко Романа Юрьевича Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины", - говорится в тексте документа.
Как сообщал УНН, Зеленский уволил с военной службы бывшего первого заместителя главы СБУ, генерал-полковника Павла Демчину и отправил его в запас.