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Семенченко назначен уполномоченным Зеленского по контролю за СБУ (5 новостей) «Президент Владимир Зеленский назначил Романа Семенченко Уполномоченным по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Романа Семенченко Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ Президента №744/2019 от 11 октября.

"Назначить Семенченко Романа Юрьевича Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины", - говорится в тексте документа.

Как сообщал УНН, Зеленский уволил с военной службы бывшего первого заместителя главы СБУ, генерал-полковника Павла Демчину и отправил его в запас.