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Семенченко назначен уполномоченным Зеленского по контролю за СБУ

Семенченко назначен уполномоченным Зеленского по контролю за СБУ (5 новостей)

«Президент Владимир Зеленский назначил Романа Семенченко Уполномоченным по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Романа Семенченко Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ Президента №744/2019 от 11 октября.

"Назначить Семенченко Романа Юрьевича Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины", - говорится в тексте документа.

Как сообщал УНН, Зеленский уволил с военной службы бывшего первого заместителя главы СБУ, генерал-полковника Павла Демчину и отправил его в запас.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  11.10.19, 12:22 Президент Владимир Зеленский назначил Романа Семенченко уполномоченным президента по контролю за деятельностью Службы безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента. Указ…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.10.19, 12:28 Президент Владимир Зеленский назначил Романа Семенченко Уполномоченным по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  11.10.19, 12:44 Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил кадрового сотрудника СБУ полковника Романа Семенченко уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью спецслужбы.
Facenews Facenews  ·  11.10.19, 12:52 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Романа Семенченко Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Об этом говорится…
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