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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 18:27
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Семейная жизнь Кейт Миддлтон и Принца Уильяма: как супруги воспитывают детей

Семейная жизнь Кейт Миддлтон и Принца Уильяма: как супруги воспитывают детей (8 новостей)

«Герцогиня Кембриджская поделилась подробностями жизни младшего сына»

Кейт Миддлтон раскрыла одно из первых слов, которое произнес ее сын принц Луи. Герцогиня Кембриджская отметила в рождественском спецвыпуске на BBC, что в их доме на полке много кулинарных книг шеф-повара Мэри Берри, и малыш был "очарован" изображенным на них лицом писательницы.

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Поэтому мальчик, которому уже годик и 7 месяцев, произнес "Мэри", когда увидел и узнал женщину.

Берри помогла принцу Уильяму и Миддлтон подготовиться к благотворительной акции.

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"Дети действительно очарованы лицами, и ваше лицо повсюду на ваших кулинарных книгах, и он скажет: Это Мэри Берри"... так что он обязательно узнает вас, если увидит сегодня", - сказала герцогиня.

Также Миддлтон поделилась некоторыми историями из семейной жизни, в том числе о том, как они использует рецепты Берри при приготовлении пиццы, которую любят дети.

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Кейт Миддлтон раскрыла первые слова сына Луи (Фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт добавила, что готовит пицу вместе с детьми, позволяя им при этом "быть настолько независимыми, насколько это возможно".

Также во время приготовления угощений герцогиня рассказала, что в студенческие годы работала официанткой, но... ужасной.

Принц Уильям также дал интервью Берри в программе и рассказал о том, как его отношения с матерью, покойной принцессой Дианой, повлияли на его стиль воспитания и приобщили к благотворительности.

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"Она поняла, что очень важно, когда ты вырастешь - особенно в той жизни, в которой мы выросли, - что ты понимаешь, какая жизнь происходит за стенами дворца, и что ты видишь, как реальные люди борются с реальными проблемами", - сказал герцог Кембриджский.

Отвечая на вопрос, говорит ли он со своими детьми о таких проблемах, Уильям рассказал, что шестилетний принц Джордж и четырехлетняя Шарлотта станут расспрашивать его о мире на пути в школу на юго-западе Лондона.

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Фокус Фокус  ·  16.12.19, 17:26 Кейт Миддлтон и принц Уильям сходили на рождественское телешоу известной британской ведущей Мэри Берри и поделились "кулинарными воспоминаниями". Об этом пишет Daily Mail. Герцог и герцогиня Кембриджская…
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