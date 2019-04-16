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Семья французских миллиардеров готова выделить 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама (9 новостей) «Как сообщают спасатели, пожар в соборе полностью потушили»

Семья французских бизнесменов Пино приняла решение выделить 100 млн евро на финансирование восстановительных работ в пострадавшем от пожара Соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщает Le Figaro.

"Мой отец, Франсуа Пино, и я решили выделить из фондов компании Artemis 100 млн евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери, в котором в понедельник вспыхнул пожар", - заявил бизнесмен Франсуа-Анри Пино.

Франсуа Пино - французский миллиардер и коллекционер произведений искусства. Его состояние оценивается в 35 млрд. долларов.

Пожар был локализирован. Также пожарным удалось спасти от полного разрушения основную структуру Собора Парижской Богоматери.

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Обновлено в 12:00 Как сообщают спасатели, пожар в соборе полностью потушили.

Обновлено в 12:04 Семья французских миллиардеров Пино заявила о готовности выделить 100 млн евро на восстановление всемирно знаменитого здания собора Нотр-Дам де Пари.