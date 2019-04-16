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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 12:04
Семья французских миллиардеров готова выделить 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама

Семья французских миллиардеров готова выделить 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама (9 новостей)

«Как сообщают спасатели, пожар в соборе полностью потушили»

Семья французских бизнесменов Пино приняла решение выделить 100 млн евро на финансирование восстановительных работ в пострадавшем от пожара Соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщает Le Figaro.

"Мой отец, Франсуа Пино, и я решили выделить из фондов компании Artemis 100 млн евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери, в котором в понедельник вспыхнул пожар", - заявил бизнесмен Франсуа-Анри Пино.

Франсуа Пино - французский миллиардер и коллекционер произведений искусства. Его состояние оценивается в 35 млрд. долларов.

Пожар был локализирован. Также пожарным удалось спасти от полного разрушения основную структуру Собора Парижской Богоматери. 

На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар
На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар

Обновлено в 12:00 Как сообщают спасатели, пожар в соборе полностью потушили.

Обновлено в 12:04 Семья французских миллиардеров Пино заявила о готовности выделить 100 млн евро на восстановление всемирно знаменитого здания собора Нотр-Дам де Пари.

ФОТО К НОВОСТИ: «Семья французских миллиардеров готова выделить 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама»
Фото Французские миллиардеры Пино выделили 100 млн евро на Нотр-Дам
Фото Французские миллиардеры Пино выделили 100 млн евро на восстановление Нотр-Дам де Пари
Фото Французские миллиардеры Пино выделили 100 млн евро на восстановление Собора Парижской Богоматери
Фото Французские миллиардеры готовы выделить около 300 миллионов евро на восстановление Нотр-Дам де Пари
Фото Семья французских миллиардеров Пино выделила €100 млн на восстановление Нотр-Дам
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РБК Украина РБК Украина  ·  16.04.19, 08:25 На восстановление пострадавшего от пожара Нотр-Дам де Пари семья французских миллиардеров Пино выделила 100 млн евро. Об этом сообщает местная газета Le Figaro.Отметим, семья Пино владеет компаниями Artemis…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  16.04.19, 09:38 Семейство французских бизнесменов-миллиардеров Пино выделит 100 млн евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате возникшего пожара.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.04.19, 09:47 Семья французских миллиардеров Пино выделила 100 млн евро на восстановление пострадавшего от пожара здания собора Нотр-Дам де Пари, сообщает интернет-издание "Левый береге" со ссылкой на Le Figaro.
АТН АТН  ·  16.04.19, 11:55 На восстановление пострадавшего от пожара Нотр-Дам де Пари семья французских миллиардеров Пино выделила 100 млн евро.
Униан Униан  ·  16.04.19, 12:00 Как сообщают спасатели, пожар в соборе полностью потушили.
Телеграф Телеграф  ·  16.04.19, 12:04 Семья французских миллиардеров Пино заявила о готовности выделить 100 млн евро на восстановление всемирно знаменитого здания собора Нотр-Дам де Пари.
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