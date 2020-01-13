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Семья Сенцова покинула оккупированный Крым: стала известна причина

Семья Сенцова покинула оккупированный Крым: стала известна причина (5 новостей)

«Бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов сообщил на своей странице в Facebook о значимом событии в своей жизни. По…»

Украинский режиссер Олег Сенцов рассказал, что его семья переехала в Киев из Крыма. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook в понедельник, 13 января.

"Я не очень люблю говорить о моей личной жизни, но недавно произошло важное событие для нашей семьи. Наконец, мы соединились: в Киев переехала моя мама и сын", - написал Сенцов.

Бывшая супруга режиссера не хотела отпускать их общего сына. По словам Сенцова, женщина приняла аннексию полуострова, несмотря на то, что она - этническая украинка.

[caption id="attachment_7453421" align="aligncenter" width="800"] Олег Сенцов / Facebook[/caption] "Она, кстати, этническая украинка, родилась на Ивано-Франковщине, но приняла аннексию Крыма. Влад находился не только в печальных условиях, но и под давлением пропаганды и лжи. Но две недели в Украине ему хватило, чтобы эта пелена спала", - отметил режиссер.

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Сын Сенцова пошел в обычную школу в Киеве. В учебном заведении есть инклюзивное обучение.

"Несмотря на свою болячку, он хорошо понимает и сегодня пошел в обычную киевскую школу, в которой есть инклюзивное обучение", - заявил Сенцов.

[caption id="attachment_7453417" align="aligncenter" width="960"] Олег Сенцов / Facebook[/caption]

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  13.01.20, 15:25 Освобожденный из российской тюрьмы политзаключенный Олег Сенцов рассказал, что его семья переехала в Киев из аннексированного Крыма. Об этом он написал в Facebook в понедельник, 13 января. "Я не очень…
РБК Украина РБК Украина  ·  13.01.20, 15:46 Олег Сенцов рассказал, что его семья покинула оккупированный Крым и переехала в Киев. Мама режиссера и сын от бывшей жены теперь будут жить в столице Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.По…
Апостроф Апостроф  ·  13.01.20, 16:56 Бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов сообщил на своей странице в Facebook о значимом событии в своей жизни. По его словам, недавно к нему в Киев переехали его мать и сын.
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