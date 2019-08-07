Семья Токарева получит в наследство элитную недвижимость шансонье (4 новости) «Одной из последних песен недавно умершего шансонье Вилли Токарева оказалась композиция о главе Чечни Рамзане Кадырове. Трек опубликовал на своей…»

Одной из последних песен недавно умершего шансонье Вилли Токарева оказалась композиция о главе Чечни Рамзане Кадырове. Трек опубликовал на своей странице в Instagram министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Чиновник назвал песню “забавной”, а в скобках добавил ”уж какая есть”. По его словам, трек о Кадырове ему прислала супруга Токарева “почти сразу” после его смерти.

В тексте песни говорится, что Кадыров стал деревья в Грозном сажать, мечтать о мире и заставил уважать Чечню.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Умаров Джамбулат Вахидович. (@djambox) 6 Авг 2019 в 2:10 PDT

Леся Никитюк завела своей собаке Instagram-аккаунт

Автор называет главу республики “простым и благородным” народным любимцем и поет, что тот за Чечню отдаст жизнь. В конце трека говорится, что “Чечня - это значит кадыровский стиль”.

Известный российский шансонье Вилли Токарев умер от рака в возрасте 84 лет. Также сообщалось, что Сергей Шнуров написал стих в память о Вилли Токареве.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet