Сенат США един в вопросе санкций против России - посол (8 новостей) «Сенат США един в вопросе санкций против Российской Федерации»

Вопрос введения ограничительных мер против России за ее агрессивные действия против Украины и всего мира сплотил сенаторов от обеих американских политических партий – как Демократической, так и Республиканской, рассказал посол США в РФ Джон Хантсман.И Республиканская и Демократическая партии в Сенате США единодушны в вопросе введения новых санкций против России, рассказал посол США в РФ Джон Хантсман 13 апреля в интервью Radio Free Europe / Radio Liberty.

Хантсман напомнил, что Россия вмешивалась в американские выборы, пыталась отравить в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, а также о российском юристе Сергее Магнитском, смерть которого в 2009 году привела к введению санкционного "списка Магнитского".

Также посол США напомнил, что в 2016 году Международный уголовный суд признал боевые действия на востоке Украины вооруженным конфликтом между РФ и Украиной.

Хантсман добавил, что вопрос санкций объединил практически всех сенаторов.

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С 2014 года США ввели в отношении России несколько пакетов санкций: в связи с оккупацией Крыма, агрессией на Донбассе и вмешательством в президентские выборы в Америке в 2016 году. Пакеты ограничительных мер коснулись физических и юридических лиц РФ, связанных, по мнению США, с незаконной деятельностью.

Санкции неоднократно продлевались и расширялись. В частности, 15 марта 2019 года Соединенные Штаты Америки расширили список санкций против России. Ограничения направлены против шести человек и восьми компаний, которые причастны к нападению России на украинские военные корабли возле Керченского пролива, аннексии Крыма и поддержке незаконных выборов, организованных сепаратистами на Донбассе.