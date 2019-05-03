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Сенат США не смог преодолеть вето Трампа по Йемену

Сенат США не смог преодолеть вето Трампа по Йемену (3 новости)

«45 сенаторов поддержали вето Трампа, а 54 законодателя, в основном, от Демократической партии, были против него, при 67 необходимых голосах…»

Сенат США не смог преодолеть вето, наложенное президентом страны Дональдом Трампом на резолюцию Конгресса, которая призывает Вашингтон прекратить поддержку военной операции в Йемене, проводимой под руководством Саудовской Аравии.

Против вето в Сенате в четверг, 2 мая, проголосовали 53 сенатора, за сохранение вето − только 45 сенаторов. Для преодоления президентского вето требовались голоса двух третей членов Сената, то есть 67 человек.

Трамп воспользовался правом вето в середине апреля, назвав резолюцию Конгресса "ненужной" и "опасной" попыткой ограничить его полномочия.

Участие США в операции в Йемене, по его словам, уменьшает количество жертв среди гражданского населения и противодействует распространению терроризма в регионе.

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Вооруженный конфликт в Йемене длится с 2014 года. В нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения Ансар Алла и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, поддерживаемые Ираном.

Им противостоят правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абде Раббо Мансуре Хади, получающие поддержку с воздуха и на земле от арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Согласно докладу Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), опубликованному в декабре 2018 года, в Йемене каждый десять минут в результате авиаударов, болезни или недостаточного питания умирает ребенок.

Источник: Русская служба DW

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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.05.19, 01:33 45 сенаторов поддержали вето Трампа, а 54 законодателя, в основном, от Демократической партии, были против него, при 67 необходимых голосах для его отмены.
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