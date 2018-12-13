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Сенат США: Принц Салман ответственен за убийство Хашогги

Сенат США: Принц Салман ответственен за убийство Хашогги (2 новости)

«Сенат США единогласно поддержал резолюцию о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман несет ответственность за убийство журналиста…»

Американские сенаторы призвали власти Саудовской Аравии наказать всех, кто несет ответственность за убийство саудовского журналиста Джамала Хашогги.13 декабря Сенат США поддержал резолюцию о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман является ответственным за убийство саудовского журналиста Джамала Хашогги, сообщает Reuters.

Сенаторы призвали власти Саудовской Аравии наказать всех, кто несет ответственность за смерть Хашогги.

В этот же день Сенат поддержал резолюцию о выводе американских войск из Йемена, где они воевали с повстанцами на стороне коалиции во главе с Саудовской Аравией.

11 декабря президент США Дональд Трамп отказался комментировать вопрос, был ли наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман соучастником убийства журналиста Джамала Хашогги. По словам американского лидера, он продолжает поддерживать наследного принца.

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Хашогги был убит в Генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября.

1 ноября турецкое издание Hürriyet Daily News написало, что тело Хашогги было уничтожено в кислоте.

2 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что убить Хашогги приказали "на самом высоком уровне" в Саудовской Аравии.

4 декабря после встречи с директором ЦРУ американские сенаторы заявили, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман виновен в смерти Хашогги.

5 декабря главная прокуратура Стамбула выдала ордер на арест двух подозреваемых в убийстве Хашогги советника наследного принца Сауда бин Абдуллаха аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асрини.

9 декабря глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что исключает возможность выдачи Турции подозреваемых в причастности к убийству.

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  13.12.18, 23:53 Сенат США единогласно поддержал резолюцию о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман несет ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги. Сенаторы настаивают на том, чтобы…
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