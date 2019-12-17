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УНН УНН · · Обновлено в 22:46
· США · Бюджет
Сенат США утвердил санкции против "Северного потока - 2"

Сенат США утвердил санкции против "Северного потока - 2" (20 новостей)

«Документ поддержали почти все сенаторы»

В проект оборонного бюджета включили санкции в отношении российских газопроводов “Северный поток-2” и “Турецкий поток”. По мнению американских законодателей, эта мера поможет обеспечить энергобезопасность Европы.

Также в проект бюджета включили несколько других мер “по сдерживанию агрессии” России. В частности, это помощь Украине, в том числе поставки летального оружия, а также запрет на передачу Турции американских истребителей F-35 — его ввели из-за того, что Турция купила у России ЗРК С-400 “Триумф”.

Стоит также напомнить, что законодателям пришлось сформировать согласительную комиссию из представителей двух партий, результатом работы которой стал согласованный законопроект на 3488 страницах.

Предлагается на 734,4 млн долларов увеличить расходы на так называемую Европейскую инициативу сдерживания — многолетнюю программу, призванную, как утверждают в администрации США, противостоять агрессии со стороны России в регионе путем “восстановления передового американского военного присутствия” в Старом Свете и наращивания военного потенциала партнеров .

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На военную помощь Украине, предусматривающей, в частности, поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет, предполагается выделить 300 млн долларов, что на 50 млн больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.

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