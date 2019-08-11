Сенцов поддержали протестующих в РФ - правозащитница

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Россия с Турцией ведет хитрую политику. То же самое делает Анкара в отношении Москвы. В России очень критично оценили визит президента Зеленского в Турцию.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт "Майдана иностранных дел" Олег Белоколос.

По его словам, Москва пытается оттянуть Турцию от НАТО, использовать осложнения, которые возникли у Анкары с ЕС. В частности, отмечает Белоколос, сейчас ЕС проводит вокруг Кипра разведывательные работы относительно полезных ископаемых. И это нервирует Анкару.

Визит Зеленского в Турцию росСМИ оценили очень критично. В России недовольны, что Турция развивает с Украиной военно-техническое сотрудничество. Конечно, позиция Турции относительно Крыма раздражает Кремль, – отмечает Олег Белоколос.

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Эксперт замечает: в мире сейчас очень динамичная ситуация, и это надо учитывать Украине. Так же динамично и хитро реагировать на изменения на международной арене. Это один из главных инструментов внешней политики. К примеру, развивать военно-техническое сотрудничество с Турцией, но в забывать об осложненных отношениях Анкары и Вашингтона.

Какие результаты визита президента Зеленского в Турцию?Первый визит президента Владимира Зеленского в Турцию состоялся 7-8 августа. Украинский лидер встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры Зеленского и Эрдогана продолжались почти 2 часа. Лидеры обсудили войну на Донбассе, оккупацию Крыма и проблему преследования крымских татар, экономическое сотрудничество и сотрудничество в строительстве дорог и аэропортов. Зеленский принял участие в открытии центра крымскотатарской диаспоры, встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем и принял участие в украино-турецком бизнес-форуме. Во время совместного брифинга Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью четырех украинских военных на Донбассе и назвал украинского президента Зеленского другом. Он отметил, что Турция никогда не признавала и не признает незаконное присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины. Украинский президент предложил почтить минутой молчания погибших морпехов. Он отметил, что печальные события последних дней показали, кто на самом деле хочет и делает все для наступления мира.

Зеленский с Эрдоганом почтили минутой молчания погибших на Донбассе морпехов: