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Сенцов просил больше не писать ему, что свобода рядом, – сестра

Сенцов просил больше не писать ему, что свобода рядом, – сестра (4 новости)

«Украинский политзаключенный Кремля Олег Сенцов просил не писать ему и что свобода рядом»

Сестра украинского режиссера Олега Сенцова заявила, что он не получает письма из-за проблемы с цензором, который их вычитывает. Об этом она рассказала в эфире "Громадського".

"Я так понимаю, что возникла проблема с цензором, и писем он не получает уже неделю, может, больше. Образовался информационный вакуум. Он и так с трудом понимает, что происходит в мире, отрывками собирает, а сейчас вообще ничего", — сказала Наталья Каплан.

Она предположила, что цензор может быть в отпуске, но "это является внутренней проблемой колонии, которую должны решить". Сестра политзаключенного добавила, что в письме к ней Сенцов просил больше не писать ему, что "свобода рядом".

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"Такое впечатление, что он совсем потерял надежду", - сказала Наталья Каплан.

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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  09.08.18, 19:47 Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов не получает письма из-за проблемы с цензором, который их предварительно вычитывает. Ранее в одном из своих писем Сенцов спрашивал, интересуется…
Газета День Газета День  ·  09.08.18, 22:07 Украинский политзаключенный Кремля Олег Сенцов просил не писать ему и что свобода близко. Об этом сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан, передает "Громадское". «Такое впечатление, что он совсем потерял…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  09.08.18, 23:50 Украинский политзаключенный Кремля Олег Сенцов просил не писать ему и что свобода рядом.
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