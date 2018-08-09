Сенцов просил больше не писать ему, что свобода рядом, – сестра

Сестра украинского режиссера Олега Сенцова заявила, что он не получает письма из-за проблемы с цензором, который их вычитывает. Об этом она рассказала в эфире "Громадського".
"Я так понимаю, что возникла проблема с цензором, и писем он не получает уже неделю, может, больше. Образовался информационный вакуум. Он и так с трудом понимает, что происходит в мире, отрывками собирает, а сейчас вообще ничего", — сказала Наталья Каплан.
Она предположила, что цензор может быть в отпуске, но "это является внутренней проблемой колонии, которую должны решить". Сестра политзаключенного добавила, что в письме к ней Сенцов просил больше не писать ему, что "свобода рядом".
"Такое впечатление, что он совсем потерял надежду", - сказала Наталья Каплан.