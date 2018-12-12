Сенцову вручили премию имени Сахарова. Трансляция

Сестра политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан в Страсбурге получила премию Европейского парламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", которой был удостоен ее брат.

Об етом пишет Интерфакс-Украина.

Вручение премии состоялось в среду на заседании Европарламента.

"Я не могу сейчас присутствовать в этом зале, но вы можете услышать мои слова, даже если их произнесет кто-то другой… Андрей Сахаров - это человек, на которого, безусловно, стоит равняться, и стоять даже где-то чуть рядом с ним - это уже большая честь для меня. Он очень высоко поднял планку образованности и таланта, интеллигентности и воспитанности, достоинства и гуманизма, но я надеюсь, что я еще смогу, успею что-то сделать для того, чтобы почувствовать, что я заслужил эту награду", - зачитала обращение О.Сенцова его сестра на вручении премии.

Глава Нафтогаза оштрафован за отказ предоставить информацию о премиях…

На заседании присутствовал также адвокат режиссера Дмитрий Динзе.

О.Сенцов был выдвинут на соискание премии группой Европейской народной партии в Европарламенте.

Премия Сахарова присуждается с 1988 года Европейским парламентом лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы. В 2017 году премию им.А.Сахарова получила Демократическая оппозиция Венесуэлы.