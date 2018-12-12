Сенсация в "Мегалот": выигран второй Мегаприз подряд (3 новости) «Сенсационное событие произошло 8-го декабря в государственной лотерее Мегалот: в течение двух тиражей подряд украинцам повезло сорвать Мегаприз - второй…»

Сенсационное событие произошло 8-го декабря в государственной лотерее «Мегалот»: в течение двух тиражей подряд украинцам повезло сорвать Мегаприз - второй по величине главный приз лотереи.

Первый Мегаприз в размере 1 000 000 гривен был сорван 5-го декабря по результатам проведения тиража №1802. Его владельцем стал игрок, который правильно предугадал номера 6 шариков из 42-х и сделал выигрышную ставку в Черновцах на фирменном столе "М.С.Л.", который расположен на улице Главная, 200. На свою игру победитель потратил 25 гривен, при этом стоимость одной ставки составляет всего 5 гривен.

Второй Мегаприз в размере 500 000 гривен сорвали всего через несколько дней в тираже №1803, который состоялся 8 декабря. Его владельцем стал игрок, который в день розыгрыша лотереи сделал выигрышную ставку в магазине «Спортліга», расположенном в городе Горишние Плавни Полтавской области по адресу: проспект Героев Днепра, 42. Стоимость игры счастливчика так же, как и у предыдущего победителя, составила 25 гривен.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» поздравляет нового победителя и советует ему как можно быстрее обратиться на бесплатную горячую линию компании по телефону 0 (800) 21 00 65, где ему предоставят дополнительную информацию относительно дальнейшего оформления выигрыша.

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Интересен тот факт, что оба владельца Мегапризов сделали свои ставки в день проведения розыгрыша соответствующего тиража лотереи. Вместе с тем, каждый из победителей был в одном шаге от срыва самого крупного выигрыша этой лотереи - Мега джекпота, который сейчас достигает отметки в 9 150 000 гривен.

По правилам игры, чтобы стать владельцем крупнейшего денежного приза лотереи, необходимо правильно предсказать номера 6 шариков из 42-х и угадать номер дополнительного шарика - Мегакульки, который увеличивает выигрыш.