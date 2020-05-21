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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 23:06
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Сепаратистов на переговоры по Донбассу в Минске приглашает ОБСЕ – Резников

Сепаратистов на переговоры по Донбассу в Минске приглашает ОБСЕ – Резников (6 новостей)

«Глава делегации Украины заявил, что против участия боевиков в заседаниях ТКГ в Минске»

Украинская сторона не должна согласовывать с Россией участие переселенцев в составе Трехсторонней контактной группы. Представителей ОРДЛО, по словам главы украинской делегации Алексея Резникова, на переговоры приглашает ОБСЕ.

Украина хочет пригласить переселенцев на переговоры по Донбассу

Украина – против того, чтобы оккупированные территории представляли только боевики из так называемых "ЛНР" и "ДНР". Об этом Алексей Резников сообщил "Новостям Донбасса".

Ничего ни с кем согласовывать не должны. С нами же они не согласовывают, когда кого-то приводят. Это суверенное право делегации – определять, кто будет с ее стороны, – сказал Резников.

По мнению официального Киева, представлять оккупированные территории должны не члены преступных группировок, а рядовые жители региона и переселенцы.

Сепаратистов приглашает ОБСЕ

Самих сепаратистов, отметил Резников, участвовать в переговорах об урегулировании ситуации на Донбассе приглашает ОБСЕ.

Они (сепаратисты – 24 канал) считают, что у них есть право представлять территории, а я так не считаю, мы так не считаем, – подчеркнул он.

Как Россия манипулирует по переговорам ТКГ

21 мая украинская делегация во время заседания Постоянного совета ОБСЕ продемонстрировала копии российских паспортов так называемых "представителей" ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе. Российский паспорт обнаружили у так называемого "лидера ДНР" Дениса Пушилина, а также так называемых "глав МИД" "ЛНР" и "ДНР" Владислава Дейнего и Натальи Никаноровой. При этом Россия все время пытается выдать оккупантов за просто жителей Донбасса, чтобы снять ответственность с себя за управление боевиками.

Когда состоялось последнее заседание ТКГ и кто в нем участвовал:

Минская Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) провела заседание в режиме видеоконференции 10 мая. На мероприятии Украину представляла обновленная делегация:

  • Алексей Резников (первый заместитель главы делегации) – вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

  • Александр Мережко (заместитель главы делегации) – глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины;

  • Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам) – заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

  • Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам) – глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины;

  • Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности) – заместитель министра обороны Украины;

  • Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей

    Обновлено в 22:50 Террористов для участия в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске приглашают представители ОБСЕ. Украина настаивает, чтобы особые регионы Донецкой и Луганской области (ОРДЛО) в контактной группе представляли жители оккупированных территорий с украинским паспортом.

    Обновлено в 23:06 Также Резников заявил, что Украинская сторона не должна согласовывать участие переселенцев с делегацией России. 

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    Униан Униан  ·  21.05.20, 20:27 Глава делегации Украины заявил, что против участия боевиков в заседаниях ТКГ в Минске.
    РБК Украина РБК Украина  ·  21.05.20, 21:58 Сепаратистов для участия в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске приглашают представители ОБСЕ. Украина настаивает, чтобы особые регионы Донецкой и Луганской области (ОРДЛО) в контактной…
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    Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  21.05.20, 22:50 Террористов для участия в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске приглашают представители ОБСЕ. Украина настаивает, чтобы особые регионы Донецкой и Луганской области (ОРДЛО) в контактной…
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    Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  21.05.20, 23:06 Также Резников заявил, что Украинская сторона не должна согласовывать участие переселенцев с делегацией России. 
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